-Sí, yo la trabajé como cuatro años. Una de las cosas era modular el lenguaje, que me divertía mucho. Y era muy emocionante porque es como si uno tuviera el chip de los lenguajes, y también de las diferentes lenguas que hablaban las familias. El tío que nació en 1908 no habla igual que Poliya, que nació en el 45. O que la tía Beba, que era más culta. Bastaba que inventara una situación para que supiera qué había dicho cada uno y para que escuchara cómo hablaban. A veces, como todavía tenía un estilo literario, muchas veces tenía que modelarlo. Pequeñas cosas del lenguaje coloquial. Tenía que cortar y cortar porque se me aparecían historias y sensaciones todo el tiempo, algo que en las otras novelas no me pasó. También está la idea de la propia escritura como viaje. Son como puertos. Todas tienen su "Cuaderno de bitácora" al final y es como si fuera un viaje a la propia lengua, a poder expresar algo, no porque en los otros libros eso no estuviera sino porque son distintos momentos. Y además porque no en todos los momentos históricos podés decir las mismas cosas.