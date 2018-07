7. Por supuesto, nada superó la felicidad de Luciana Salazar. Su historia tiene un claroscuro novelesco y escandaloso: la niña Matilda nació por subrogación de vientre, en Estados Unidos, trámite que, según trascendidos publicados en Perfil, costó ciento veinte mil dólares. Ella da a entender que puede revelar el nombre del padre; la sombra de un economista, ex presidente del Banco Central, se mueve en bambalinas. El trámite está lleno de conflictos, que la famosa resume con el sintético auxilio de un tweet: «¿Cuándo le vas a contar la verdad a tus hijos y a la sociedad @martinredrado?». La angustia de tales secretos e insinuaciones no fue obstáculo para que la «operación nacimiento» fuera grabada, colgada en YouTube y seguida en las revistas Caras y Hola que exhibieron una secuencia fastuosa de ropita y mueblecitos, sabanitas, empapelados, objetos y marcos todos cubiertos de florcitas. En este caso, la sobrecarga de detalles kitsch es más efectiva que las panzas y los amamantamientos. Quien observe las fotografías puede preguntarse (en todos los sentidos): ¿hasta dónde llega la nueva madre en su dispendio y su embeleso? La oda de la madre feliz es cursi, como probablemente lo sea cualquier felicidad que no haya sido elaborada por la inteligencia sensible, o trabajada por el arte. La exageración repetitiva (estos personajes tienen poco vocabulario) resulta inevitable.