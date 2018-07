– Yo soy un empirista. Hacía muchos años que varias compañías discográficas me venían proponiendo sumarme a sus artistas. Sin embargo no firmé un contrato común, solamente les licencié por dos años, ya que ahora no tengo nada que ver con la compañía. El contrato respetaba la propiedad de mis canciones, yo siempre seguí siendo dueño de ese disco. Quería experimentar para aprender desde adentro. Ver que me proponían. Estoy muy feliz de haberlo hecho ya que no tenía la intención de ser masivo.

Vivo alejado de los circuitos comerciales donde no me interesa que circule mi música. Prefiero que esté por lugares asociados con la poesía o la música y no por cómo soy físicamente o con quién tenés un romance o la cantidad de discos que vendiste.