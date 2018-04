Abril en Buenos Aires es sinónimo de la Feria Internacional del Libro. Qué lindo era, cuando era chica, que me llevaran de visita a la feria. Recuerdo el acontecimiento, que además, siempre coincidía, y sigue coincidiendo, con mi cumpleaños. En ese entonces venía mi abuela y me daba el sobre. Ese sobre, mágico para mí, más que dinero, contenía la ilusión de la compra infinita en la feria. Y luego las charlas, y el compartir las historias. Mi abuela ya no está, pero la conversación y el compartir lecturas me quedó grabado con tinta indeleble.