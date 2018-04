— El periodismo, como lo concebimos todos, no me gusta. No me gusta la idea de una persona objetiva, neutral, que no tiene posición ideológica, que no tiene intereses, que te habla desde el centro de una cuestión. A mí la objetividad no me interesa nada. Sí, por supuesto, me interesa como balancear las ideas y tenerlas de los dos lados, juntar voces, hacer una balanza. Pero no pararme en el medio, es muy difícil pensar que una persona está caída del cielo y no tiene ningún tipo de interés comercial, político, deportivo, cultural, religioso. Uno siempre está como inundado de distintas ideas porque vos creciste en una casa con tu viejo, tu vieja, que te decían tal y cual cosa y fuiste a un determinado colegio, escuchaste determinado tipo de voces, determinado tipo de miedos a lo largo de tu vida, y necesariamente uno está condicionado por su ambiente sociocultural. En ese sentido es imposible ser objetivo y me parece un esfuerzo en vano. Por eso yo no me esfuerzo en decir que soy periodista, ni me siento orgulloso de serlo, me parece una denominación que tengo por lo que estudié. No significa que no me guste el ejercicio de la profesión, me encanta trabajar de periodista. Pero no creo ser uno.