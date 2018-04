Cuenta que en sus obras las imágenes de la guerra surgieron casi sin que se lo propusiera. Esas "sombras" lo acompañan en su vida y en su obra: "Los años ochenta fueron muy duros: tuve recuerdos difíciles de alejar". Las imágenes vuelven como látigo: galpones de prisioneros de guerra, cuyos letreros (prisoners) quedaron en sus sitios después de la rendición. En una de sus pinturas, uno de esos galpones está acompañado por la frase If you don´t love me I will know (Si no me amás, lo sabré). Palabras que aluden, cuenta Peck, a una guerra muy suya, de esas que dejan el corazón expuesto. "Mi obra –dice– siempre es una búsqueda de intimidad física y emocional". Hay en sus trabajos una frontera difusa, inestable, entre poesía, biografía e historia.