Al filipino Lav Diaz se lo conoce por dos cosas. Primero, por haber realizador películas particularmente extensas (como A Lullaby to the Sorrowful Mistery, con sus ocho horas de duración, o las cinco horas y media de la From what is before) y en segundo lugar por ser uno de los más lúcidos cineastas políticos de la actualidad. Con Season of the Devil (de menos de cuatro horas de duración, sintética si tenemos en cuenta los parámetros de Lav Díaz) el director narra la historia de un hombre que busca a su mujer, desaparecida por el Estado filipino. En medio de una película que mezcla la épica política con el melodrama intimista, y en el que la crudeza de la descripción de la represión gubernamental se mezcla con números musicales rockeros. Si esto suena raro probablemente no lo sea menos que La infancia de Juana de Arco, la nueva película de Bruno Dumont. El realizador de películas deslumbrantes y rarísimas como Hadewichj y Flandres, entrega, al igual que Díaz, un drama con números musicales rockeros. Lo más raro es que esto esté inmerso en una película que narra, justamente, la vida de esta santa católica, y militar francesa. Más raro aún, la película no busca lo musical en un sentido cómico y mucho menos irónico, sino como parte de un verosímil que uno sencillamente tiene que aceptar para poder meterse adentro del relato. El resultado es un raro abordaje hacia una figura histórica que Dumont ve con una rara mezcla de fascinación y extrañamiento. Que son un poco los mismos sentimientos que puede transmitir esta rareza.