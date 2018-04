– Al principio uno tiene millones de caprichos y eso empeora una película. Los caprichos hay que dejarlos de lado porque las películas deben pensarse como un todo y no en forma personal. Trato de no perder la esencia. Me gusta escuchar y que haya opiniones diversas, eso permite analizar mucho más el panorama. Cuando todos critican lo mismo lo que se debe cambiar está servido. Pero si traiciono mi idea original solo por contemplar las ideas de todos puede perjudicar la película. Me abro y escucho para potenciar la idea original, no para cambiarla por completo.