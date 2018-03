A Rojas, quien logró estrenar su cuarta película como director, volverán a decirle que no en Chile y su reciente trabajo no se proyectará en las salas trasandinas. "¿Por qué una película tan fuerte? Es una pregunta que me la han hecho recurrentemente el último tiempo. Más con los tiempos que corren en donde a nadie en su sano juicio se le ocurriría sacar una película de este tipo. Pero uno sabe también que cuando uno se dedica a esto en Chile, tampoco se está muy en su juicio, así que todo tiene lógica", aseguró Rojas.