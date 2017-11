-Yo soy optimista, porque creo que uno de los males que está trayendo el macrismo es la reducción de las afectaciones alegres, entendiéndolas en el sentido profundo y no en la zoncera de los globos y los discursos dogmáticos. Es una situación de privilegio poder imaginar, ensayar, producir, opinar y participar en las gramáticas sociales desde un lugar más dinámico e infinitamente más poderoso y poético que el que se formula desde la política. Poder opinar en esta época va a ser un lugar de gran importancia. No me refiero a la opinión temática. No se trata de poner obras que cuestionen un modelo, eso es un teatro muy dogmático, muy tonto. Sería un teatro conservador. Pero me parece que la naturaleza opresiva cultural que formula el pensamiento retrógrado de la derecha en el mundo genera la recuperación de ciertos aspectos que ingenuamente había perdido el teatro alternativo, la idea de corte, de quiebre, que tiene que ver con otra forma de producir y pensar lo teatral. Se creía que ser alternativo u off era tener una sala o hacer teatro en lugares que no eran centrales. En eso también ayudó la política del macrismo, que robó toda la información que se podía del teatro alternativo y sus formas de funcionamiento y generó, en los espacios de gobierno, modelos muy parecidos a los de gestión del teatro alternativo, llamando además a algunas personas partícipes de esas experiencias, de modo que convirtieron así lo alternativo en oficial. Entonces le da a eso un signo que lo convierte en viejo. Yo confío mucho en las nuevas formas, los nuevos espacios, lugares que quiebren cierta monotonía de una supuesta legalidad cultural que se nos va a ofrecer. Esa es mi hipótesis.