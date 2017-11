La escritura de estas obras no es común. Es que aquí no hay personajes que desaten conflictos, no hay malos entendidos, no hay peleas ni discusiones. Un autor que sabe muy bien cómo meterse de lleno en la problemática de un ser y narrar sus penas es Santiago Loza. En cartel siempre hay muchas puestas de sus obras: Marilú Marini en el Paseo La Plaza que, aunque esté acompañada de una presencia en escena que canta y evoca, es ella quien narrará su historia, sus detalles, sus pormenores en Todas las canciones de amor. Nada del amor me produce envidia es otro Loza puro. Hoy no se encuentra en cartel pero es una obra que siempre vuelve desde su estreno en el 2008. Interpretada por la talentosa María Merlino y dirigida por Diego Lerman, construye el personaje mítico de la costurera de barrio que un día recibe a Libertad Lamarque y a Evita, que reclaman el mismo vestido.