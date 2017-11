-Es difícil verlo objetivamente. Digamos que hay una serie de… cosas. Es obvio que una se va a destacar, una se eleva por sobre las demás. No sería obvio o razonable que pasara lo contrario. Si observamos la que se destaca, no puedo evitar pensar '¿Cómo es posible?'. Fue una entre muchas películas. No es realmente algo que tenga que ver conmigo. Hay algo del orden de lo azaroso que ocurrió en ese momento, hay miles de factores a considerar. Siempre me resulta curioso que vuelvan a preguntarme por esta película, aunque probablemente no hubiera hecho más películas si no fuera por ella. Es romántica, y creo que el guión es muy bueno. La idea fue de un amigo mío, un artista contemporáneo. Cuando salió, mucha gente no la entendió, no podían explicar la historia. Fue una combinación de cosas, de mecanismos en la historia que no podían identificar. Pienso en El Día de la Marmota, el protagonista se levanta y repite el mismo día una y otra vez. Me hubiera encantado tener ese concepto. Teníamos el concepto de las memorias que desaparecían, y cuando se lo llevamos a un productor, quería hacer una película de acción, con un secreto escondido en los recuerdos. Yo dije que no, insistí en hacer algo romántico. Queríamos ver cuánto podíamos explorar el concepto sin que se volviera un truco. No quería que el artilugio superara la emoción, quería contar una historia romántica. Creo que fue una buena decisión.