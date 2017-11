¿Se puede hablar de una literatura latinoamericana en contraposición en desmarque de las tradiciones estadounidense y europeas? "Me gusta mucho la historieta latinoamericana —comenta Sol Díaz—, me gusta su mirada crítica, honesta y emotiva, me parece que están apareciendo más autores y no tantos dibujantes de industrias comiqueras. Me gustan mucho las nuevas estéticas, desde las simples, hasta las más complejas y raras. Creo que estamos viviendo una gran productividad, muchos y variados autores y autoras con miradas nuevas, que sacan materiales y se cruzan entre el arte, la poesía, la música, la tecnología, etcétera, y se atreven a mezclar, a autoeditarse, a mostrarse en diferentes medios y de diferentes formas, eso me gusta mucho y creo que hay espacio para todo".