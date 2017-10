¿De qué se trata esta superproducción que ocupa el sexto y el séptimo piso del gigantesco? Para empezar, basta con decir que son veintitrés los artistas internacionales que conforman esta muestra. Muchos de ellos muy conocidos. Empecemos por lo mejor: el Living Room de Guillermo Kuitca (o mejor: David's Living Room Revisited) es la gran novedad, como un sol exótico que ve, desde el centro, cómo giran el resto de los planetas a su alrededor. La historia de esa sala roja y tétrica empezó en 2007 cuando David Lynch imaginó ese espacio a partir de uno de sus propios dibujos, para su muestra The Air is on Fire, presentada en París en 2007. En 2014 fue reinventado para la Fondation Cartier. Se lo impregnó de la voz de Patti Smith que lee un perturbador texto escrito por Lynch en 2011. Con la mirada final de Kuitca, ese espacio adquiere una dimensión imponente.