Unos meses antes de que mi abuela muriera me pidió que fuera a su casa con un grabador; yo estaba haciendo mis primeras herramientas en el periodismo cultural, era muy joven y arrogante, creía tener un talento desmesurado ligado a una inteligencia suprema y una sensibilidad a prueba de balas. Cuando mi abuela terminó de contarme su historia, me dijo: "Si con toda esta historia que hay detrás suyo, mijo, no se convierte en escritor, mejor que se dedique a otra cosa". Después me miró a los ojos, sonrió, encendió su prohibido cigarrillo y le dio un trago largo al whisky sin hielo. Tengo que decir que nunca pude escribir esa historia, ni siquiera soy capaz de escuchar esas cintas grabadas con su voz. Sin embargo intento acercarme a ella nuevamente en un cuento, un poema o capítulos de novela.