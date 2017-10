Supe desde el primer momento que esta historia debía ser contada. Cuando se me dio por atreverme a la palabra me embarqué en este maravilloso viaje. Porque si Marinka, una rusa niña vasca –mi primera novela– cuenta el largo viaje de Marina hacia el abrazo, también es mi propio viaje hacia la palabra. Oficio que heredé de mi madre poeta, Miruh Almeida, con cuya prosa poética me identifico. Son suyos los versos inéditos que encabezan cada una de las tres partes en que se divide el libro, tituladas con los nombres de la protagonista. Chatilla, como la llamaban en Bilbao; Marinka, como la bautizaron en Rusia; Marina, como la llamamos hoy.