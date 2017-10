"La ciudad está en mí como un poema / que no he logrado detener en palabras". Esos versos de Jorge Luis Borges han inspirado de alguna manera a esta muestra. Se trata de un corpus extenso y polifónico que nuclea a diez fotógrafos de distintas generaciones, estilos y puntos de vista. El objetivo es dar cuenta de la complejidad de una ciudad que ha pasado por todas las épocas. ¿Se puede decir que Buenos Aires es la misma en los años 20, en los 50 y en esta última década? Claro que no, pero seguramente habrá una esencia que en estas fotos se podrá captar.