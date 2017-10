Fue en ese bar donde se juntaban los cinco padres a tocar en sesiones maratónicas e improvisadas. Para quienes presenciaron esos shows, no se cansan de repetirlo: era el paraíso del jazz de vanguardia. A partir de allí, Monk jamás se detuvo: en 1944 hizo sus primeras grabaciones y en 1947 grabó como líder de su propia banda. A fines de la década le puso orden a su vida: se casó con Nellie Smith y tuvo su primer hijo, T.S. Monk, quien luego sería un destacado baterista. Todo iba, como suele decirse, viento en popa, pero a veces las historias trastabillan. En agosto de 1951 lo agarró la policía de Nueva York acusándolo de tener drogas. Al parecer, eran de su amigo Bud Powell y prefirió no delatarlo. Juicio va, juicio viene, le sacaron la New York City Cabaret Card, el permiso para tocar en locales nocturnos que vendían alcohol. ¿Dónde podía tocar un jazzero si no era en un bar? Tuvo que dar un paso al costado, pero no tanto: compuso como nunca, grabó discos, tocó en teatros e hizo giras fuera de la ciudad.