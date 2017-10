Ghost in the Shell tuvo varias secuelas y este año una (olvidable) remake americana, mientras que Akira se re-estrenó en salas locales e internacionales, agotando todas sus funciones, demostrando la vigencia de ambos films. Hollywood continuó adaptando a Philip K. Dick, desde El Vengador del Futuro de Paul Verhoeven, a Minority Report de Steven Spielberg, pasando por Una Mirada a la Oscuridad de Richard Linklater. En los 90, el tech-noir de Blade Runner se volvió muy popular: Días Extraños, de Kathryn Bigelow, y Ciudad en Tinieblas de Alex Proyas, retomaron la idea de ciudades futuristas envueltas en oscuridad, humo, y teorías conspirativas. Keanu Reeves fue protagonista de dos películas que no hubieran existido sin Blade Runner, una de culto y una esencial: Johnny Mnemonic, escrita por William Gibson, y Matrix, un film de las hermanas Wachowski que puso en una licuadora el cine negro, el cyberpunk y le agregó las artes marciales del cine de acción de Hong Kong.