Mucho menos llamativa y prestigiosa que esta película fue la adaptación de Never let me go (Nunca me abandones), una película de 2005 acerca de una distopía en la cual unos jóvenes son prácticamente criados en un apacible internado inglés para que, ni bien sean adultos, donen todos sus órganos a personas que los necesitan. El director de esta película es Mark Romanek, quien en su momento no podía ser más distinto a James Ivory. Ahí donde Ivory era, al momento de hacer Lo que queda del día, un director de gran prestigio (antes de ese largometraje había realizado películas muy celebradas como Howard´s End), Romanek era, hasta Never let me go, un director de películas que habían pasado bastante desapercibidas y varios muy buenos videoclips. Por eso también es una película tan distinta a Lo que queda del día.