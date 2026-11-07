Cuba

La Asamblea de Guantánamo limita el aceite y los chícharos subsidiados a 11,653 personas por falta de inventarios

La quinta ronda bimestral del módulo del Programa Mundial de Alimentos solo alcanzará a una fracción de los 49,842 inscritos provinciales, mientras el arroz llegará a todo el padrón con cuatro kilogramos por consumidor

Una mano sostiene una botella de plástico transparente y vierte unas gotas de aceite en una sartén negra colocada sobre una estufa.
La Asamblea Municipal de Guantánamo limitó la entrega subsidiada de aceite y chícharos a 11.653 personas por falta de inventarios.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Asamblea Municipal del Poder Popular de Guantánamo limitó el viernes 6 de noviembre la entrega subsidiada de aceite y chícharos a 11.653 personas por falta de inventarios, una cobertura que deja fuera a buena parte de los consumidores registrados en la provincia.

El anuncio fue difundido por Radio Guantánamo y recogido por CiberCuba.

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La restricción se conoce después de que el primer ministro, Manuel Marrero, informara a inicios de octubre que Cuba contabilizaba 883.446 personas en situación de vulnerabilidad. La ayuda internacional prevista para la isla incluye un plan del Programa Mundial de Alimentos para 2026-2030, aprobado en junio con USD 116 millones, y una donación japonesa de USD 1 millón canalizada por el organismo en octubre.

La distribución corresponde a la quinta vuelta bimestral del módulo alimentario del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Las existencias disponibles no alcanzan para los 49.842 consumidores anotados en el padrón provincial.

El arroz será el único producto destinado a todas las personas inscritas, con cuatro kilogramos por consumidor. El aceite se entregará en una proporción de un litro por persona y los chícharos, de un kilogramo, solo a quienes figuren en los listados del denominado Nuevo Perfil PMA de Vulnerables.

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Los criterios que reducen la cobertura alimentaria

La selección incluye a beneficiarios de la Asistencia Social, mujeres mayores de 60 años que viven solas, hombres mayores de 65 en la misma situación, embarazadas, niños de hasta cinco años, menores con bajo peso o enfermedades crónicas y mujeres jefas de hogar con tres o más hijos.

El gobierno cubano contabilizó más de 883.000 personas en situación de vulnerabilidad en todo el país. REUTERS/Norlys Perez
El gobierno cubano contabilizó más de 883.000 personas en situación de vulnerabilidad en todo el país. REUTERS/Norlys Perez

Pertenecer a uno de esos grupos no asegura la inclusión. Las autoridades también evalúan que el ingreso familiar por persona sea inferior a 4,000 pesos, la carga de cuidados dentro del hogar, la recurrencia de la inseguridad alimentaria y los daños en viviendas causados por eventos meteorológicos graves.

Los listados excluyen a hogares con personas aptas para trabajar que estén desvinculadas del empleo y a quienes superen el límite de ingresos fijado. Un levantamiento provincial reportado en septiembre había identificado a más de 51 mil personas vulnerables en Guantánamo, una cifra casi cuatro veces superior a la cobertura prevista para esta vuelta.

La falta de alimentos se suma a las dificultades de transporte. En septiembre, más de 140 toneladas de arroz y 51 toneladas de frijoles permanecían sin trasladarse desde Santiago de Cuba hacia Guantánamo por falta de combustible.

El Ministerio de la Industria Alimentaria había reconocido en junio que el aceite no se distribuyó mediante la libreta de abastecimiento en ningún punto del país durante los meses transcurridos de ese año.

El Programa Mundial de Alimentos aprobó un plan de 116 millones de dólares para la asistencia en Cuba entre 2026 y 2030. REUTERS/Norlys Perez
El Programa Mundial de Alimentos aprobó un plan de 116 millones de dólares para la asistencia en Cuba entre 2026 y 2030. REUTERS/Norlys Perez

Personas vulnerables fuera de los listados

Los problemas en la conciliación de los padrones también han dejado fuera a personas ya reconocidas como vulnerables. Días antes, un anciano de Bayamo que estaba censado no apareció en ninguna relación de beneficiarios.

Para quienes dependen de una pensión, la diferencia implica que el dinero pierde valor antes de convertirse en un bien básico. El jubilado no solo cede parte de sus ingresos para obtener billetes, sino que dedica tiempo y fuerzas a recorrer cajeros, bancos y filas sin garantía de éxito.

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