Cuba

El turismo internacional en Cuba cayó un 34,9% y profundiza su retroceso en medio de la crisis del sector

La Oficina Nacional de Estadística reportó que el acumulado de los primeros nueve meses se redujo en 890.140 llegadas frente al año previo, en un contexto de crisis para una fuente central de divisas nacionales

Obreros retiran el letrero del Hotel Grand Aston, en La Habana (AP/Ramón Espinosa/Archivo)
Obreros retiran el letrero del Hotel Grand Aston, en La Habana (AP/Ramón Espinosa/Archivo)
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Cuba recibió 477.707 visitantes internacionales entre enero y septiembre de 2026, una cifra inferior a la registrada en el mismo período de 2025. La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) cubana indicó una caída interanual del 34,9%, con 890.140 visitantes menos que en los primeros nueve meses del año anterior.

El turismo constituye una de las principales fuentes de divisas de Cuba, junto con las remesas y las misiones médicas, y aporta ingresos relevantes al producto interno bruto. El sector ya atravesaba una crisis en 2025, cuando el país contabilizó sus peores resultados desde 2002, sin incluir los años de la pandemia.

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Las autoridades del régimen cubano justifica la escasez de turistas con las medidas de presión de Estados Unidos, entre ellas el bloqueo petrolero vigente desde enero y nuevas sanciones desde mayo, profundizaron las dificultades de la industria. Entre las consecuencias figuran la suspensión de rutas aéreas, el cierre de hoteles y la salida de compañías internacionales.

En julio, La Habana reconoció que siete hoteleras extranjeras dejaron de operar en el país. Esas empresas administraban el 46% de las más de 80.000 habitaciones disponibles en la isla, según datos oficiales. Entre las compañías que abandonaron el mercado cubano figuran las españolas Meliá, Iberostar y Barceló; la canadiense Blue Diamond; la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

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Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026 (AP/Ramón Espinosa)
Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026 (AP/Ramón Espinosa)

Canadá siguió como el principal mercado emisor, con 129.243 visitantes entre enero y septiembre, aunque la ONEI informó una baja interanual del 76,9%. Le siguieron los cubanos residentes en el exterior, con 117.386 viajeros, 60.081 menos que un año antes.

Estados Unidos aportó 45.895 visitantes, 42.984 menos que en el mismo lapso de 2025. México envió 24.369 turistas, con una caída cercana al 45%, mientras que Rusia registró 21.235 llegadas, 67.205 menos que el año anterior.

Argentina contabilizó 15.260 turistas, un descenso del 39,9%. España sumó 11.182 visitantes, un 69,6% menos; Colombia recibió 10.672 viajeros, el 40,6% de la cifra de 2025; China registró 10.238 turistas, con una baja del 43%, e Italia acumuló 9.278, un retroceso del 41,7%.

Cuba cerró 2025 con poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, lejos de la previsión oficial de 2,6 millones. En 2024, el país recibió 2,2 millones de viajeros y, en 2023, 2,4 millones.

Cuba sin turismo en plena crisis energética: aquí está "todo parado"
En julio, La Habana reconoció que siete hoteleras extranjeras dejaron de operar en el país (EFE/Archivo)

Los registros también quedaron por debajo de los niveles alcanzados tras el deshielo diplomático entre La Habana y Washington. En 2018, la isla recibió 4,6 millones de turistas y, en 2019, 4,2 millones, tras la eliminación de restricciones estadounidenses a los viajes.

Ante la caída del sector, el régimen cubano aprobó en junio un paquete de 176 reformas económicas y sociales. Las medidas habilitan nuevas modalidades de inversión privada en el turismo, como la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles y los servicios de transporte de pasajeros.

Cuba cerró 2025 con casi el 27% de su población mayor de 60 años

El país, con 9.434.593 habitantes, al cierre del año pasado terminó con el 26,7% de su población con 60 años o más, una proporción que sitúa a la isla como la nación más envejecido de América Latina y el Caribe, según la ONEI.

El estudio El envejecimiento de la población. Cuba y sus territorios 2025, registró un incremento de un punto porcentual frente al 25,7% de 2024. Las mayores proporciones de adultos mayores se concentraron en Villa Clara, con el 30,2%, y La Habana, con el 29,1%. En el otro extremo quedaron Guantánamo, con el 23,3%, y Santiago de Cuba y Artemisa, ambas con el 24,2%.

El municipio con mayor envejecimiento fue Plaza de la Revolución, en La Habana, donde el 38,2% de la población supera los 60 años. Yateras, en Guantánamo, registró el menor porcentaje, con el 17,9%.

El país, con 9.434.593 habitantes, al cierre del año pasado terminó con el 26,7% de su población con 60 años o más (Oct. 27, 2026. AP/Ramon Espinosa)
El país, con 9.434.593 habitantes, al cierre del año pasado terminó con el 26,7% de su población con 60 años o más (Oct. 27, 2026. AP/Ramon Espinosa)

La capital cubana tenía 1.673.208 habitantes al cierre del año: 789.491 hombres y 883.717 mujeres. Las mujeres superan a los hombres en todos los grupos etarios, con una diferencia más amplia entre las personas mayores de 60 años.

En La Habana, 486.650 personas tenían 60 años o más, casi un tercio de los residentes. En contraste, los menores de 14 años sumaban 251.527, un dato que refleja la baja natalidad en la provincia.

La población cubana alcanzó su máximo histórico en 2016, con 11.239.224 habitantes. Para fines de 2024, la cifra descendió a 9.748.007, y los datos oficiales indican que entre 2020 y 2024 el país perdió alrededor de 1,4 millones de habitantes.

El retroceso demográfico se vincula con el crecimiento natural negativo. En 2024 se registraron 128.098 defunciones y 71.358 nacimientos. Cuba mantiene desde 2020 una tendencia alarmante: las muertes superan a los nacimientos.

(Con información de EFE)

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