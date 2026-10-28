Costa Rica vota por primera vez a favor de mantener el embargo de Estados Unidos contra Cuba en la ONU

Costa Rica votó por primera vez en contra de una resolución de la ONU que solicita eliminar el embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica marcó un cambio histórico en su política exterior al votar este miércoles 28 de octubre de 2026 en contra de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que solicita poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Es la primera vez que Costa Rica rechaza esta resolución anual, después de haber respaldado durante más de tres décadas las solicitudes internacionales para eliminar las restricciones comerciales contra la isla.

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La votación se realizó durante una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la propuesta obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, por lo que finalmente fue aprobada, pese a la oposición de Costa Rica y otros países.

Entre las naciones que votaron en contra figuraron Estados Unidos, Israel, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Hungría, Ucrania y Costa Rica, entre otras.

El resultado refleja una disminución importante del respaldo internacional a la iniciativa cubana. En 2025, la resolución recibió 165 votos favorables, mientras que en 2024 había conseguido el apoyo de 187 países.

Costa Rica cambia su posición después de más de 30 años

Desde 1992, cuando Naciones Unidas comenzó a discutir anualmente esta resolución, Costa Rica había mantenido una posición favorable al levantamiento de las sanciones, con algunas variaciones.

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En aquella primera votación, el país se abstuvo, pero desde 1993 comenzó a apoyar las iniciativas que exigían a Washington eliminar el embargo.

Incluso durante los primeros años del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, la representación costarricense mantuvo su respaldo a estas resoluciones.

Sin embargo, en octubre de 2025, Costa Rica decidió abstenerse por primera vez en más de tres décadas, lo que representó el inicio de una modificación en su postura diplomática.

Posteriormente, el 7 de julio de 2026, el país votó en contra de abrir un debate relacionado con el embargo estadounidense. Aquella decisión tuvo carácter procedimental y no implicó un pronunciamiento directo sobre el levantamiento de las sanciones.

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El cambio se concretó este miércoles, cuando la representación costarricense rechazó oficialmente la resolución que solicita poner fin al embargo.

Con esta decisión, Costa Rica fue el único país centroamericano que votó en contra del texto, mientras que Nicaragua y Panamá lo respaldaron, Honduras se abstuvo y Guatemala y El Salvador no participaron en la votación.

El Gobierno de Costa Rica modificó su posición diplomática respecto a Cuba, después de más de tres décadas de apoyo a las resoluciones internacionales contra el embargo estadounidense. Crédito: Captura video ONU

Relaciones diplomáticas con Cuba también han cambiado

La nueva posición costarricense ocurre después de una serie de decisiones adoptadas durante 2026 en las relaciones con el Gobierno cubano.

En marzo de este año, durante la administración de Rodrigo Chaves, Costa Rica anunció el cierre de su Embajada en La Habana y solicitó el retiro del personal diplomático cubano acreditado en San José.

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No obstante, se permitió mantener funcionarios consulares y administrativos para garantizar determinados servicios a los ciudadanos de ambos países.

En septiembre, el entonces canciller Manuel Tovar Rivera también había adelantado que el Gobierno contemplaba modificar su comportamiento en las votaciones relacionadas con Cuba.

El funcionario manifestó que la revisión de la posición nacional “implicaría modificar el comportamiento de voto”, aunque en ese momento no confirmó que Costa Rica rechazaría la siguiente resolución.

Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto está encabezado por Ana Elena Pinto Lizano, quien asumió el cargo el pasado 15 de octubre.

Cuba enfrenta desde hace más de seis décadas un embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, cuya eliminación volvió a ser solicitada por la mayoría de los países miembros de la ONU, aunque esta vez Costa Rica votó en contra.

Estados Unidos y Cuba mantienen posiciones enfrentadas

Durante la discusión en Naciones Unidas, los gobiernos estadounidense y cubano defendieron posiciones opuestas sobre las consecuencias del embargo.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo que las sanciones afectan directamente a la población, principalmente por las dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y combustibles.

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Por su parte, el representante estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, rechazó que las restricciones económicas sean las únicas responsables de los problemas que enfrenta Cuba.

“No hay bloqueo”, afirmó Waltz durante su intervención, al señalar que la isla mantiene relaciones comerciales con diferentes países y recibe determinadas exportaciones estadounidenses.

Aunque la Asamblea General aprobó nuevamente la resolución, esta no tiene carácter jurídicamente vinculante, por lo que Estados Unidos no está obligado a levantar las sanciones.

La votación refleja las posiciones diplomáticas de los Estados miembros y constituye un pronunciamiento político internacional sobre una medida vigente desde hace más de seis décadas.

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El resultado de 2026, con 35 votos favorables menos que el año anterior, evidencia una reducción del respaldo a la propuesta cubana, mientras Costa Rica consolida un cambio histórico en su posición ante Naciones Unidas.