Estados Unidos

Donald Trump dijo que los buques militares estadounidenses se detendrán frente a Cuba al regresar de Irán

La iniciativa fue expuesta durante un acto electoral en Fort Myers, Florida, donde el mandatario dijo que enviaría a Marco Rubio para resolver un eventual entendimiento con el Gobierno de la isla

Donald Trump sugirió en Florida que los buques de guerra estadounidenses harán una escala frente a Cuba tras su regreso de Irán. (REUTERS/Umit Bektas)
Donald Trump sugirió en Florida que los buques de guerra estadounidenses harán una escala frente a Cuba tras su regreso de Irán. (REUTERS/Umit Bektas)
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Donald Trump sugirió este viernes que los buques de guerra estadounidenses que regresen de Irán realizarán una escala frente a las costas de Cuba, en el marco de un mitin electoral en Florida a pocos días de las elecciones legislativas de mitad de mandato. El presidente encargó al secretario de Estado, Marco Rubio, resolver “el acuerdo” con la isla una vez concretada esa maniobra naval.

La propuesta, lanzada ante una pregunta del público durante un acto de campaña en Fort Myers, no es nueva: Trump ya la había planteado a comienzos de año, pero no la mencionaba públicamente desde hacía meses. Su reaparición coincide con un momento en el que los votantes han expresado preocupación por el impacto de la guerra de Estados Unidos contra Irán en los precios de bienes de consumo, desde la nafta hasta los alimentos.

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Durante el mitin, el mandatario describió con detalle la maniobra que imagina para presionar al Gobierno cubano. “Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa”, afirmó Trump ante los asistentes.

El presidente añadió que, tras esa escala, la tripulación “levantará las manos” y que el siguiente paso sería enviar a Rubio a “cerrar el acuerdo”. Según relató, bastaría con “simplemente poner” al secretario de Estado “ahí, y él lo resolverá”, a quien calificó de “un gran sujeto”.

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US President Donald Trump steps onstage during a rally at Florida Gulf Coast University's Alico Arena ahead of the midterm elections, in Fort Myers, Florida, US, October 23, 2026. REUTERS/Umit Bektas
US President Donald Trump steps onstage during a rally at Florida Gulf Coast University's Alico Arena ahead of the midterm elections, in Fort Myers, Florida, US, October 23, 2026. REUTERS/Umit Bektas

Trump pidió paciencia a quien formuló la pregunta sobre la isla: “Por favor, denme un respiro. Denme un descanso. No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán”. Fort Myers se encuentra en la costa oeste de Florida, el estado con mayor población de origen cubano en el país.

El mandatario también invocó el precedente de Venezuela, donde un operativo militar estadounidense derivó en enero en la captura del depuesto gobernante Nicolás Maduro, quien enfrenta en Nueva York cargos relacionados con narcotráfico. “Capturamos y llevamos ante la justicia al dictador prófugo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ahora está a la espera de juicio. Y ganamos la guerra en Venezuela en un solo día”, sostuvo Trump, al señalar que su Gobierno trabaja ahora con las autoridades venezolanas para producir petróleo.

Meses de presión diplomática y el caso contra Raúl Castro

El mandatario encomendó al secretario de Estado, Marco Rubio, la tarea de concretar un acuerdo con las autoridades de la isla. (REUTERS/Umit Bektas)
El mandatario encomendó al secretario de Estado, Marco Rubio, la tarea de concretar un acuerdo con las autoridades de la isla. (REUTERS/Umit Bektas)

Trump viene mostrando una postura firme hacia Cuba desde mayo, cuando planteó la posibilidad de una intervención militar, una amenaza que cobró mayor peso luego de que el Gobierno estadounidense anunciara cargos penales contra el ex dictador cubano Raúl Castro. En aquel momento, Trump dijo en la Casa Blanca que anteriores mandatarios habían considerado intervenir en Cuba durante décadas, pero que “parece que yo seré quien lo haga”.

Esta semana, las autoridades estadounidenses anunciaron una orden de arresto contra Castro por el derribo, en 1996, de avionetas de la organización Hermanos al Rescate, hecho ocurrido cuando el exmandatario cubano se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas de la isla.

La propuesta sobre la maniobra naval coincidió con la preocupación de los votantes por el impacto de la guerra en el precio de los bienes de consumo. (REUTERS/Umit Bektas)
La propuesta sobre la maniobra naval coincidió con la preocupación de los votantes por el impacto de la guerra en el precio de los bienes de consumo. (REUTERS/Umit Bektas)

Altos funcionarios de la administración Trump se reunieron en los últimos meses con autoridades cubanas para explorar una posible mejora de las relaciones bilaterales, pero la parte estadounidense quedó sin resultados favorables de esos encuentros, lo que derivó en la imposición de nuevas sanciones contra el Gobierno de la isla.

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado, Trump había dicho que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaba “profundamente inmerso en negociaciones con Cuba” y que no permitiría “un refugio para adversarios extranjeros que amenacen a Estados Unidos en nuestra propia puerta”. Días después, el presidente afirmó ante periodistas que anticipaba que ambos países “llegarán a un acuerdo” y que no creía que fuera necesaria la intervención militar, dado que, según sus palabras, “Cuba está fallando muy gravemente”.

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