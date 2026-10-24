Cuba

El caso de Ana Suárez expone las dificultades para esclarecer los feminicidios en Cuba

El Observatorio de Alas Tensas advirtió que el crimen de la joven de 21 años podría intentar encubrirse como un suicidio

Un puño negro desciende hacia una mujer arrodillada con los brazos cruzados sobre una bandera de Cuba dibujada en el suelo agrietado.
El Observatorio de Alas Tensas confirmó el feminicidio de Ana Vivian Suárez Cruz en Pinar del Río y elevó a 59 los casos documentados en Cuba durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) confirmó este viernes el feminicidio de Ana Vivian Suárez Cruz, una joven de 21 años asesinada el 13 de agosto en La Palma, Pinar del Río, y elevó a 59 el número de casos documentados en Cuba durante 2026.

OGAT verificó nueva información sobre la muerte de la joven, cuyo caso había generado interrogantes en redes sociales por las circunstancias en las que fue hallada. Tras su investigación, la organización independiente concluyó que se trató de un feminicidio y advirtió sobre la posible simulación de un suicidio para encubrir el crimen.

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Según fuentes comunitarias consultadas por OGAT, la pareja de Ana Suárez enfrenta un proceso judicial por el hecho. Personas que presenciaron una reconstrucción policial afirmaron haber visto al hombre durante esa diligencia, según el Observatorio.

El hombre señalado tiene antecedentes de violencia contra las mujeres. OGATmantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que otra persona haya participado en el asesinato.

Ilustración en tonos oscuros de una persona sentada que oculta su rostro entre las manos junto a una ventana.
La organización independiente advirtió sobre la posible simulación de un suicidio para encubrir el asesinato de la joven de 21 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posible intento de ocultar el crimen

El Observatorio señaló que sigue de cerca las circunstancias del crimen y que analiza indicios sobre una eventual participación adicional. En una declaración difundida sobre el caso, OGAT alertó que el hecho podría reflejar métodos para ocultar la responsabilidad de los agresores, entre ellos la aparente simulación de un suicidio.

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La organización sostuvo que estos mecanismos pueden dificultar el esclarecimiento judicial y retrasar la identificación de los responsables.

La joven fue recordada en redes sociales por familiares, amigos y personas de su comunidad, quienes difundieron mensajes de condolencias y exigieron justicia.

Ilustración de una persona con sudadera azul y capucha puesta, con las dos palmas de las manos colocadas frente a la cara.
El Observatorio mantiene abierta la investigación ante indicios sobre la posible participación de otra persona en el crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 75.5% de las víctimas registradas entre enero y agosto fue asesinado por parejas o exparejas

El caso se conoce después de que OGAT difundiera un informe semestral sobre los feminicidios ocurridos entre enero y agosto de este año. El documento registró 49 asesinatos por razones de género en ese período.

De ese total, 37 mujeres, equivalentes al 75.5%, fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En 25 de los casos, los agresores eran exparejas; en los otros 12, se trataba de parejas actuales.

Los datos muestran que la violencia dentro de vínculos afectivos constituye el principal contexto de los feminicidios registrados por el Observatorio.

Falta de datos oficiales dificulta reconstruir los antecedentes de violencia

El Observatorio advirtió que la ausencia de acceso a expedientes policiales y judiciales limita la posibilidad de establecer con precisión las circunstancias de cada crimen y de evaluar la actuación de las instituciones.

En 28 de los 49 feminicidios, incluidos en el informe, se desconocía si las víctimas habían presentado denuncias previas contra sus agresores. Ese vacío impide determinar si existieron señales de riesgo antes de los asesinatos y si se adoptaron medidas de protección.

OGAT también cuestionó las demoras de los procesos judiciales y el alcance de las estadísticas oficiales, que contabilizan los asesinatos por motivos de género a partir de las causas juzgadas en un período determinado, aunque los crímenes se hayan cometido en años anteriores.

La vida diaria en Cuba
La falta de acceso a expedientes oficiales impidió conocer si existían denuncias previas en 28 de los casos documentados. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Hasta el 23 de octubre, el registro independiente contabilizaba además 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. La organización reclama información sobre las investigaciones de Anais Tamayo Puente y Danaibis Tamayo Ramírez, y mantiene bajo observación la muerte de Bárbara Sánchez González, catalogada de forma preliminar como un posible suicidio feminicida.

OGAT también investiga 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre en contexto feminicida que fueron alertados en 2025. A esa lista se suman 11 posibles feminicidios y 16 intentos de feminicidio notificados durante 2026, aún pendientes de verificación.

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