El hambre en Cuba profundiza la dependencia de comedores sociales e iglesias

El proyecto La Hermana Cazuela de la iglesia San Francisco el Nuevo distribuye raciones con apoyo de la Iglesia y donaciones del exterior para apoyar a adultos mayores y personas vulnerables con alimentos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La falta de alimentos y el encarecimiento de los productos básicos empujan a más cubanos a buscar ayuda en comedores estatales, parroquias y comunidades religiosas.

La situación afecta en especial a adultos mayores, personas sin vivienda y jubilados cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir una dieta básica, según testimonios y datos recogidos por IPS Cuba en La Habana.

PUBLICIDAD

Sista Cabrera, de 71 años, asiste tres veces por semana a los almuerzos de La Hermana Cazuela, un proyecto de la iglesia católica San Francisco el Nuevo, en el centro histórico de la capital. La iniciativa entrega alimentos desde junio y se sostiene con donaciones de cubanos residentes en el exterior y aportes vinculados a la Iglesia.

“Hay días en que no tengo comida y los paso sin comer nada, si acaso solo un pan. Mi día a día es desesperante, un estrés horrible”, relató Cabrera a IPS Cuba mientras aguardaba su ración con un recipiente en la mano.

PUBLICIDAD

La mujer integra un grupo de 70 comensales atendidos por el proyecto. Antes administraba una cafetería, actividad que le permitía sostenerse e incluso ayudar a otras personas.

Un derrumbe parcial de su edificio en 2019 destruyó su fuente de ingresos y deterioró sus condiciones de vida. Desde entonces vive en un apartamento afectado por el colapso estructural, donde permanece a la espera de una solución habitacional.

La Hermana Cazuela comenzó con desayunos en febrero y luego incorporó almuerzos para personas sin techo y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Su coordinador, el periodista Maykel Vivero, explicó a IPS Cuba que el objetivo es acompañar a quienes carecen de recursos para alimentarse de forma estable.

PUBLICIDAD

Las iniciativas parroquiales enfrentan límites en su capacidad operativa ante el incremento de la demanda de comidas./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colaboradora Betzabé Bertot, integrante de la parroquia, afirmó que la demanda creció durante los últimos meses. “Había muchas personas sin comer, que a veces comían de la basura, y decidimos hacer algo para ayudarlas”, dijo.

El límite de estos proyectos está dado por la escasez de recursos. Bertot sostuvo que una de las situaciones más difíciles consiste en rechazar a personas que llegan a pedir comida cuando ya no quedan raciones disponibles. Vivero coincidió en que las iniciativas de pequeños grupos no pueden cubrir las necesidades de todos los habitantes que acuden a la iglesia.

Cabrera combina los almuerzos parroquiales con los del Sistema de Atención a las Familias (SAF), una red estatal creada hace tres décadas, durante la crisis de los años 90. El sistema gestiona más de 4,400 unidades gastronómicas y ofrece tres comidas subsidiadas por día a más de 66 mil personas en situación de vulnerabilidad económica.

PUBLICIDAD

La jubilada recibe cerca de USD 5 mensuales por la seguridad social. De ese monto, una parte se destina al pago de las comidas del SAF. El resto resulta insuficiente frente al precio de alimentos como el aceite vegetal, cuyo costo puede absorber el total de su ingreso mensual.

El Sistema de Atención a las Familias redujo la variedad de sus raciones

La precariedad también alcanzó a los comedores estatales. Cabrera dijo que las raciones del SAF empeoraron durante 2026. “Arroz blanco y caldo es lo que hay. Nada más. Este problema empezó en 2026. En 2025 estaba mejorcita la comida y mejor cocinada”, afirmó a IPS Cuba.

Los comedores del sistema estatal redujeron la presencia de algunos alimentos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En un comedor de la calle Monte, en el centro de La Habana, 269 personas reciben alimentos cada día, una cifra superior a la de 2025, según la responsable económica del establecimiento, Lázara Rosell. La disponibilidad de frijoles, pollo y otros productos disminuyó de forma marcada.

PUBLICIDAD

Rosell señaló que los frijoles dejaron de ser frecuentes y que la denominada “proteína”, que suele consistir en embutidos, llega aproximadamente cada dos semanas. En 2025, esos alimentos estaban disponibles todos los días. El pollo, agregó, solo se distribuyó una vez en lo que va de 2026.

Los beneficiarios deben asistir con regularidad para no perder el cupo. Cabrera procura no faltar más de tres días, ya que el sistema puede sustituirla por otra persona de la lista de espera.

La inflación de los alimentos supera el 42% interanual

El acceso a los alimentos también se deterioró por el aumento de los precios. La Oficina Nacional de Estadística e Información informó que la inflación interanual alcanzó 28.44% al cierre de septiembre, mientras que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 42.66%.

PUBLICIDAD

Félix Villar, jubilado y usuario de un comedor del SAF, resumió la distancia entre los precios y los ingresos. “Alimentos en la calle, hay. El problema son los precios, porque no juega con ellos el salario. Con un pomo de aceite se fueron mis 4 mil pesos”, afirmó.

ARCHIVO: Una investigación sociológica estimó que el 66% de los habitantes de la isla carece de ingresos suficientes para costear la canasta básica. /(AP Foto/Franklin Reyes, Archivo)

El salario medio estatal supera levemente los USD 9 mensuales y alcanza al 68.5% de los 4.1 millones de ocupados del país, de acuerdo con los datos citados por IPS Cuba. Un estudio de la socióloga Mayra Espina, publicado en septiembre, estimó que 66% de la población cubana vive en pobreza económica, debido a que sus ingresos no cubren una canasta básica de alimentos calculada en unos USD 14 mensuales.

PUBLICIDAD

La investigación identificó a 1,365,000 personas en situación de vulnerabilidad, por encima de las 876 mil reconocidas oficialmente por el Gobierno en julio. El PMA aprobó en junio más de USD 116 millones para apoyar a Cuba hasta 2030, con programas destinados a reforzar la seguridad alimentaria, asistir a estructuras de protección social y respaldar la producción local.