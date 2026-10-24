Negocios privados en Cuba se quedan sin empleados: Salarios de un dólar al día no alcanzan por grave inflación

Empty tables are seen inside El Balcon de los Hermanos restaurant in Havana on August 22, 2026. Opening a restaurant in today's Cuba defies all logic. Amid power outages, shortages of supplies and a sharp decline in tourism, some Cubans keep their businesses open while others even take the risk of launching new establishments. (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP)

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Un restaurante de Camagüey reabrió el 10 de octubre con la expectativa de recuperar su actividad, pero tres días después volvió a publicar avisos para contratar camareros, cocineros y ayudantes de cocina. La oferta incluía un pago base de 900 pesos diarios, equivalente a USD 1.15 al cambio informal que usan los cubanos en la calle.

El caso del restaurante D’Ichín expuso una dificultad que afecta a parte de los negocios privados en Cuba: los empleadores tienen problemas para cubrir puestos porque los ingresos ofrecidos pierden capacidad de compra ante el aumento de los precios, según un reportaje de Havana Times sobre situaciones registradas en Camagüey y Ciego de Ávila.

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D’Ichín, un local de comida china que volvió a operar bajo gestión privada, buscaba empleados para varias áreas de su cocina y salón. La convocatoria recibió críticas de usuarios en redes sociales, que cuestionaron que el pago propuesto sea suficiente para atraer personal con experiencia. Los 900 pesos por jornada es un ingreso que reduce las posibilidades de los trabajadores para cubrir gastos cotidianos, según los testimonios recogidos.

Ese dato cobra relevancia debido a que la inflación interanual en el mercado formal de Cuba alcanzó el 28.44% en septiembre, mientras que la variación mensual fue del 3.37%, según informó días atrás la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

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Uno de los sectores con más alzas en los precios es el de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con el 42.66%; Restaurantes y Hoteles, con el 39.11%; y Transporte, con el 24.80%.

Un músico actúa junto a mesas vacías en el restaurante El Balcón de los Hermanos en La Habana, el 22 de agosto de 2026. Abrir un restaurante en la Cuba actual desafía toda lógica. En medio de cortes de luz, escasez de suministros y una fuerte caída del turismo, algunos cubanos mantienen sus negocios abiertos, mientras que otros incluso se arriesgan a inaugurar nuevos establecimientos. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

Sueldos sin actualizar mientras los precios del menú suben

La situación también alcanzó al bar-restaurante Nü House, otro establecimiento de Camagüey que publicó avisos para incorporar pizzeros y ayudantes, según relata el medio. Un extrabajador del local, cuya identidad no fue divulgada en la publicación, afirmó que los salarios permanecieron sin cambios durante meses.

De acuerdo con ese testimonio, los ayudantes recibían 1,250 pesos por turno (equivalente a USD 5.00), mientras que los pizzeros cobraban entre 2,000 (USD 2.45) y 3,000 pesos (USD 3.68). El empleado sostuvo que la empresa incrementó los precios del menú, aunque no aplicó una actualización equivalente a las remuneraciones de su personal.

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Una comida para dos personas en Nü House puede superar los 20,000 pesos (USD 24.54), según el reporte. Esa suma equivale a más de seis veces el salario mínimo mensual de 3,210 pesos (USD 3.94) vigente en el país.

La brecha entre el costo de los servicios privados y los ingresos disponibles aparece como uno de los factores que condicionan las decisiones laborales. Los empleadores necesitan elevar sus pagos para atraer trabajadores, pero enfrentan al mismo tiempo mayores costos de insumos, transporte y funcionamiento, debido a la inflación y a la crisis económica que atraviesan los cubanos.

Personas caminando frente al bar y restaurante 'La Bodeguita del Medio' en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Rotación e inestabilidad en imprentas y cuadrillas de construcción

El problema no se limita a los restaurantes. Leandro, dueño de una imprenta en Camagüey, declaró al medio que debe capacitar de forma recurrente a nuevos trabajadores, quienes dejan el puesto poco tiempo después. La rotación, según su experiencia, complica la continuidad de las tareas y demanda recursos adicionales para formar personal.

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Iván Ortiz, propietario de una cuadrilla dedicada a la construcción de techos, señaló que rechazó encargos debido a la inestabilidad de su plantilla. “La gente no quiere trabajar”, afirmó a Havana Times.

Sin embargo, los datos disponibles sugieren que el fenómeno está vinculado a la insuficiencia de los salarios frente a la inflación. Una consulta informal entre 25 trabajadores privados de Camagüey y Ciego de Ávila indicó que solo tres contaban con contratos fijos, indica el reportaje. Además, las subidas salariales no superaron el 20% durante los últimos 12 meses y más de la mitad de los consultados tenía dos o más empleos.

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La falta de contratos estables y la necesidad de sumar ocupaciones refuerzan la vulnerabilidad laboral de quienes trabajan fuera del sector estatal, señala la publicación. El sondeo citado no identificó a sus responsables ni detalló su metodología, por lo que sus resultados no permiten establecer conclusiones generales sobre todo el mercado laboral cubano.

Varias personas compran en una tienda de comestibles privada en La Habana, Cuba, el 11 de noviembre de 2023. En los últimos meses, en toda la isla han surgido decenas de negocios bautizados como “mipymes”, que ofrecen verdaderos tesoros, aunque a precios elevados para la mayoría de la población. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Brecha entre costo de alimentos y aumentos salariales

El economista Omar Everleny Pérez, citado por Havana Times, calculó que un hogar de dos personas necesitaba 61,710 pesos mensuales (equivalentes a USD 76.19) para cubrir necesidades básicas. En septiembre, actualizó la estimación referida únicamente a alimentos y la ubicó en 47,135 pesos (USD 57.83) para dos personas en La Habana.

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Esa cifra reflejó un aumento cercano al 60% respecto del costo alimentario estimado un año antes. El reporte también señaló que, entre 2025 y 2026, la canasta básica aumentó 26.7%, mientras que los alimentos subieron más de 37%.

En agosto, el salario promedio estatal se situó en 7,354 pesos mensuales, menos de USD 10 al cambio informal mencionado en la nota. La pérdida de poder adquisitivo afecta tanto a empleados estatales como a trabajadores del sector privado, aunque las condiciones contractuales y los mecanismos de pago pueden variar entre actividades.

El nuevo Código de Trabajo, que entró en vigor el 25 de septiembre, plantea entre sus objetivos la reducción del empleo informal y la equiparación de derechos laborales. No obstante, el informe advierte que la norma no modifica por sí sola el desajuste entre los ingresos y el costo de vida.

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Se ven mesas vacías en La Guarida, uno de los restaurantes cubanos más conocidos internacionalmente, ubicado en el edificio de La Habana que aparece en la película cubana "Fresa y Chocolate", el 21 de agosto de 2026. Abrir un restaurante en la Cuba actual desafía toda lógica. En medio de cortes de luz, escasez de suministros y una fuerte caída del turismo, algunos cubanos mantienen sus negocios abiertos, mientras que otros incluso se arriesgan a inaugurar nuevos establecimientos. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

Mientras las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el régimen cubano avanzan, los restaurantes, imprentas y empresas de construcción privadas enfrentan una dificultad inmediata: hallar empleados dispuestos a aceptar remuneraciones que, por la inflación, pierden valor en pocos meses.