Cuba

Alarmante balance en las cárceles cubanas: reportan casi 80 abusos y cuatro muertes solo en septiembre

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró los decesos y documentó además 79 violaciones de derechos en 34 cárceles, campamentos de trabajo forzado y centros penales de doce provincias

Cuatro hombres delgados están sentados en el suelo de una celda azul con una ventana con rejas que muestra la bandera de Cuba.
Una ilustración retrata a cuatro hombres desnutridos dentro de una celda en Cuba con la bandera nacional visible tras las rejas de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), una ONG con sede en México, registró en septiembre 79 violaciones de derechos contra personas encarceladas en Cuba y consignó cuatro muertes bajo custodia. El relevamiento abarcó establecimientos de 12 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, según informó este lunes la agencia EFE.

En total, 72 personas —cuatro mujeres y 68 hombres— fueron identificadas como afectadas por alguna de las situaciones documentadas. Otras 23 denuncias aludieron a problemas que alcanzaron al conjunto de la población penal de determinados centros.

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Denuncias en 34 centros penitenciarios y de trabajo forzado

El CDPC reunió denuncias en 34 cárceles, campamentos de trabajo forzado y centros de instrucción penal. Las provincias con mayor cantidad de registros fueron Camagüey, La Habana y Mayabeque.

Los establecimientos mencionados con más frecuencia fueron Kilo 8 y Kilo 7, en Camagüey, y la prisión de Quivicán, en Mayabeque. Entre los casos individuales, el periodista independiente Henry Constantín estaba encarcelado en Camagüey.

El CDPC registra 79 violaciones de derechos y cuatro muertes bajo custodia en Cuba durante septiembre (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)
El CDPC registra 79 violaciones de derechos y cuatro muertes bajo custodia en Cuba durante septiembre (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Roberto Pérez Fonseca, recluido en Quivicán; Ediolvis Marín Mora, en Kilo 7, y Vladimir Castillo Llanes, también alojado en Quivicán, acumularon el mayor número de eventos durante el mes analizado.

La negación de atención médica fue la irregularidad más reiterada, con 27 denuncias. Le siguieron los reclamos vinculados al estado de salud, con 26; la alimentación, con 19; las restricciones a la comunicación, con 15, y los traslados, con nueve.

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La organización indicó que las personas detenidas por motivos políticos y quienes padecen enfermedades crónicas o infecciosas fueron las víctimas más frecuentes. Entre las afecciones señaladas figuran tuberculosis, diabetes, asma, psoriasis y Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El relevamiento también incluyó denuncias de represalias contra presos que protestaban por las condiciones de reclusión: la suspensión de visitas y llamadas telefónicas, el confinamiento en celdas de castigo y golpizas.

Muertes tras denuncias por falta de atención, alimentación y desnutrición

El preso político Florentino Morono Torres, recluido en la prisión provincial de Las Tunas, murió el 20 de septiembre en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara. El CDPC sostuvo que había sufrido un infarto en su celda dos días antes y que no recibió atención médica oportuna.

Pintura de un hombre encadenado tirado en el suelo de una celda oscura con una ventana pequeña y la bandera de Cuba al fondo.
Un preso político yace encadenado en el suelo de una celda iluminada por una ventana de barrotes junto a la bandera de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El preso común Reinier Ramírez Domínguez falleció en el Hospital Calixto García, de La Habana, 17 días después de obtener una licencia extrapenal. La ONG vinculó su muerte con el deterioro de su salud durante el encarcelamiento y con la deficiente atención médica en prisión.

También fueron reportados decesos de personas encarceladas en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Según la organización, esas muertes fueron atribuidas a la falta de alimentación y a la desnutrición.

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas advirtió que sus registros constituyen un subregistro de los hechos y víctimas reales. La entidad afirmó que no puede elaborar una documentación completa debido a la falta de información oficial sobre el sistema penitenciario cubano, la ausencia de acceso de observadores independientes a las cárceles y la criminalización de quienes documentan denuncias de violaciones de derechos humanos.

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