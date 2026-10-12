Cuba: Operativo de boinas negras en Camagüey terminó en estampida, agresiones policiales y retención de celulares

Una intervención policial en el Rodeo de Camagüey desató una estampida durante una carrera de motocicletas. (Foto cortesía Arisleidy Molina)

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La salida de una actividad de motoristas en las afueras del Rodeo de Camagüey terminó con escenas de caos el domingo por la noche, después de que una intervención policial provocara una estampida entre jóvenes que participaban en carreras de motocicletas. Testigos denunciaron golpes, daños a vehículos y la retención de teléfonos celulares.

El despliegue fue atribuido a agentes de la Brigada Especial del Ministerio del Interior, conocidos de forma popular como “boinas negras”. Los uniformados habrían llegado a la zona con patrullas y motocicletas policiales, mientras otro grupo avanzó desde la carretera de Santa Cruz para cerrar varias de las vías de salida.

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El Rodeo es un punto de reunión habitual para motoristas de la ciudad, especialmente durante los fines de semana. Personas que estuvieron en el lugar afirmaron que las carreras se desarrollaban en un espacio que había sido autorizado para esa práctica. Las autoridades cubanas no han informado de forma pública las razones del operativo ni si existía una orden para desalojar el área, señala una publicación de Ciber Cuba.

El cerco policial derivó en una huida masiva

La presencia de agentes en distintos accesos generó alarma y una salida apresurada de decenas de participantes. De acuerdo con los relatos recogidos tras el operativo, varios motociclistas chocaron o cayeron mientras intentaban abandonar la zona.

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Algunos jóvenes afirmaron que los policías utilizaron botas, tonfas y piedras durante la intervención. Un testigo sostuvo que recibió un golpe en la espalda cuando se alejaba del lugar. También circuló la denuncia de que una joven que viajaba en motocicleta fue golpeada.

Las denuncias incluyen la actuación de un grupo que llegó en una guagua tipo Gazela al área cercana a varios establecimientos privados, entre ellos un local conocido como El Canoso. Según esos testimonios, los agentes golpearon a personas que se encontraban allí y causaron daños a varias motocicletas.

Una de las versiones difundidas señala que cuatro integrantes de la fuerza especial golpearon a un joven que ya estaba en el suelo. Esos hechos no han sido confirmados por una autoridad independiente ni por el Ministerio del Interior.

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La Brigada Especial del Ministerio del Interior desplegó patrullas y cortó los accesos al predio. (Foto archivo)

Denuncian confiscaciones de celulares y dificultades para reclamar

Varios asistentes aseguraron que los agentes retuvieron teléfonos móviles a personas detenidas o interceptadas durante la redada. Según los relatos, la medida buscó impedir la grabación de imágenes del despliegue y de los incidentes posteriores.

Entre la información que circuló en redes sociales también apareció la versión de una posible muerte y de un menor con politraumatismos. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre esos casos, por lo que sus circunstancias y gravedad no han podido establecerse.

Una propietaria de un negocio privado situado en la zona afirmó que los operativos y las presiones policiales se repiten. También sostuvo que quienes intentan presentar quejas formales reciben como respuesta que los agentes cumplen órdenes superiores. No se conocieron registros de denuncias admitidas ni una investigación anunciada por las autoridades.

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El operativo ocurre en medio de una crisis social y económica

La intervención reabrió el debate sobre la actuación de los cuerpos de seguridad frente a reuniones juveniles y actividades públicas en Cuba. Algunos vecinos cuestionaron el uso de la fuerza y reclamaron mayor atención policial ante robos, asaltos y otros delitos denunciados en Camagüey.

Otros residentes señalaron que las carreras nocturnas pueden generar ruido, circulación sin casco o falta de licencias, además de riesgos para conductores y peatones. Esas preocupaciones, sin embargo, no despejan las denuncias sobre posibles agresiones y daños contra los participantes.

El episodio ocurrió en un contexto de crisis económica, apagones, escasez y restricciones sobre el espacio público en la isla. Organizaciones de derechos humanos y activistas cubanos han denunciado de forma recurrente detenciones arbitrarias, vigilancia y obstáculos para presentar reclamos contra funcionarios estatales.

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