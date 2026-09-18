Cuba sufre un nuevo apagón nacional: es el séptimo del año

Cuba sufrió un apagón nacional por una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, según el Ministerio de Energía y Minas. (REUTERS/Norlys Perez)

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Cuba sufrió un nuevo apagón nacional este viernes tras una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), según el Ministerio de Energía y Minas de la dictadura. El corte dejó sin suministro a más de nueve millones de habitantes y obligó a activar los protocolos para recuperar el servicio.

El ministerio informó en redes sociales: “Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico”. La Unión Eléctrica indicó que investiga la causa del colapso.

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Se trata del séptimo apagón nacional de 2026.

Los informes atribuyen la recurrencia de los cortes al deterioro de las plantas termoeléctricas y a la falta de combustible. Incluso durante el funcionamiento de la red nacional, Cuba registra apagones rotativos que interrumpen el suministro eléctrico en distintas zonas.

La escasez de combustible se agravó desde enero por las restricciones de Estados Unidos a la compra de hidrocarburos, según uno de los cables. El bloqueo petrolero dificulta el abastecimiento de las termoeléctricas y de los generadores de respaldo que utilizan diésel importado.

El corte eléctrico en Cuba dejó sin suministro a más de nueve millones de habitantes y activó los protocolos de recuperación del servicio. (REUTERS/Norlys Perez)

En las últimas semanas, los cortes superaron las 30 horas en La Habana y alcanzaron más de 60 horas consecutivas en otras provincias. Las interrupciones también afectan el suministro de agua y la red de telefonía en el país.

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La Habana responsabiliza a las medidas punitivas de Washington por el deterioro de la red eléctrica, mientras Estados Unidos atribuye la situación al régimen cubano y a la gestión de la economía.

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