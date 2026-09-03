Escuelas cubanas abrieron sin agua potable para los estudiantes y con un déficit de 24 mil docentes

El curso escolar 2026-2027 comenzó en Cuba el 1 de septiembre en medio de denuncias por falta de agua potable, alimentos y espacios adecuados en las escuelas.

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El curso escolar 2026-2027 comenzó el 1 de septiembre en Cuba en medio de denuncias de madres que cuestionan las condiciones en las que sus hijos asisten a clases. La falta de agua potable, alimentos y espacios adecuados en los centros educativos figura entre las principales preocupaciones de las familias, en un contexto marcado por apagones y escasez.

Las denuncias se enfocan en la disponibilidad de agua segura para beber, lavarse las manos, utilizar los baños y preparar alimentos. Madres de distintas provincias señalan que los estudiantes pasan varias horas en instituciones donde ese servicio no está garantizado, una situación que puede afectar la higiene, la alimentación y el bienestar diario de los menores.

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Las declaraciones fueron publicadas por el Programa de monitoreo y denuncia de la (in)seguridad alimentaria en Cuba, que documentó carencias en los centros educativos y por testimonios retomados de CIBERCUBA. Las familias consultadas plantearon que la falta de electricidad, agua, comida y materiales escolares limita las condiciones para enviar a los niños a las aulas.

Las madres de Cuba cuestionan que los estudiantes asistan a clases sin garantías de agua segura para beber, lavarse las manos, usar los baños y preparar alimentos. (Andina)

La falta de agua condiciona la jornada escolar

El programa de monitoreo recordó que, entre abril y junio de 2023, una alta proporción de las escuelas estudiadas carecía de agua potabilizada. Los testimonios recogidos entonces también alertaron sobre dietas insuficientes y estudiantes que manifestaban hambre durante la jornada. Las denuncias actuales indican que esos problemas persisten y se han extendido en varias zonas de la isla.

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La ausencia de agua potable repercute en actividades básicas dentro de los centros educativos. Sin ese recurso, los estudiantes enfrentan dificultades para mantener la higiene personal y utilizar servicios sanitarios en condiciones adecuadas. Además, se complica la preparación de meriendas o almuerzos, cuando las escuelas cuentan con alimentos para distribuir.

Para muchas familias, la situación representa una carga adicional. Los hogares deben buscar agua, alimentos, productos de higiene y útiles escolares con ingresos limitados. La crisis económica, la escasez de productos básicos y las pocas oportunidades de empleo formal reducen la capacidad de los padres para suplir las necesidades que las escuelas no cubren.

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El Programa de monitoreo y denuncia de la (in)seguridad alimentaria en Cuba y testimonios retomados por CIBERCUBA documentaron carencias de electricidad, agua, comida y materiales escolares. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Apagones, alimentación y falta de docentes completan el panorama

Las madres también relacionaron sus preocupaciones con los cortes de energía que afectan a la población. Los apagones prolongados alteran el descanso de los niños y dificultan la conservación y preparación de alimentos en las viviendas. Algunas consideran que un estudiante que llega a clases sin dormir o sin desayunar tiene menos posibilidades de concentrarse y aprender.

En los testimonios aparecen referencias al deterioro de los baños, la falta de agua corriente y la incertidumbre sobre la alimentación escolar. Algunas madres indicaron que podrían dejar a sus hijos en casa hasta que existan condiciones mínimas, mientras otras señalaron que esa posibilidad no está a su alcance porque deben trabajar o no cuentan con personas que puedan cuidar a los menores durante el día.

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La asistencia a clases también genera un dilema para las familias. Quienes deciden enviar a sus hijos sostienen que la escuela ofrece un espacio de cuidado y convivencia con otros estudiantes. Quienes plantean no hacerlo temen que las carencias materiales expongan a los niños a condiciones que afectan su salud y su rendimiento académico.

La falta de agua potable en las escuelas de Cuba afecta la higiene, el uso de los servicios sanitarios y la preparación de meriendas o almuerzos durante la jornada escolar. (AP Photo/Ramon Espinosa)

El sistema educativo enfrenta además un déficit de al menos 24 mil docentes, equivalente al 12.5% de las plazas previstas, según la información disponible. El nuevo ciclo inició después de que el curso 2025-2026 terminara antes de lo programado por la crisis energética y la falta de combustible.

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