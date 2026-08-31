Cuba

Por qué Cuba prevé este lunes uno de los mayores apagones del año durante la hora de mayor demanda

El deterioro acumulado, la falta de combustible y varias averías empujan a la isla hacia otra jornada límite con cortes extendidos

Crisis de energia eléctrica en La Habana, Cuba
A man walks through a place traditionally visited by tourists in Old Havana that appears empty due to a lack of visitors in Havana on June 9, 2026. Once synonymous with carefree revelry, Havana is fading away amid power cuts, an exodus and deep uncertainty about its future. There are so few cars driving along the Malec�n, the capital�s iconic seafront promenade that once bustled with activity, that it is possible to cross it without looking. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
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Cuba registrará este lunes uno de los peores días de su crisis energética: la Unión Eléctrica (UNE) previó que el mayor apagón de la jornada desconectara simultáneamente el 73% del territorio durante el horario de mayor demanda, según datos oficiales procesados por EFE.

La cifra superó la afectación del 72% registrada apenas tres días antes y se acercó al récord del 74%, alcanzado el 29 de julio.

La capacidad de generación prevista para el horario pico era de 910 megavatios frente a una demanda de 3.300 megavatios, lo que obligó a desconectar 2.410 megavatios de forma programada para evitar un colapso total del sistema.

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En La Habana, los apagones ya habían superado las 30 horas continuas en la víspera, según el parte diario de la UNE.

El sistema eléctrico al límite

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN), que el propio gobierno cubano calificó de “crítico”, acumuló siete apagones generales en lo que iba de 2026, según el recuento de EFE. Solo en julio sufrió tres colapsos totales en nueve días.

El 3 de agosto, la red cayó por segunda vez en menos de 24 horas, mientras las autoridades intentaban restablecer el servicio.

Diez de las 16 unidades termoeléctricas del país permanecían este lunes fuera de servicio por averías o mantenimiento. Estas plantas, responsables del 40% de la generación nacional, funcionaban con crudo cubano y no dependían de las importaciones bloqueadas por Washington.

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La oscuridad de los cortes facilitó un asalto brutal, un tiroteo entre grupos y demoras de agentes, según testimonios que retratan una ciudad con más miedo, menos respuesta oficial y servicios básicos también afectados. (Imagen de cortesía)
La oscuridad de los cortes facilitó un asalto brutal, un tiroteo entre grupos y demoras de agentes, según testimonios que retratan una ciudad con más miedo, menos respuesta oficial y servicios básicos también afectados. (Imagen de cortesía)

El otro 40% de la matriz energética, compuesto por motores que requerían diésel y fueloil importados, estaba completamente paralizado desde enero. El 20% restante provenía de gas y energías renovables, con un aumento gradual de la solar impulsado con apoyo chino.

El bloqueo petrolero y la obsolescencia

La administración del presidente estadounidense Donald Trump cortó los envíos de crudo venezolano a Cuba a principios de año, tras la destitución del presidente Nicolás Maduro, y presionó a México para que hiciera lo mismo. El último barco que llegó a la isla con petróleo del exterior fue el ruso Anatoli Kolodkin, que atracó en Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles, suficientes para cubrir apenas dos semanas de demanda energética.

Cuba necesitaba más de 100.000 barriles diarios para satisfacer sus necesidades, pero su producción interna cubría solo 40.000. La brecha restante, que debía cubrirse con importaciones, había quedado sin solución desde que se impuso el cerco petrolero.

La obsolescencia de la infraestructura agravaba la situación. Expertos independientes calculaban que sanear por completo el SEN requeriría entre USD 8.000 millones y USD 10.000 millones, una cifra que desbordaba cualquier posibilidad financiera de un país que acumulaba una caída económica superior al 15% en los últimos cinco años.

Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
A man walks through a place traditionally visited by tourists in Old Havana that appears empty due to a lack of visitors in Havana on June 9, 2026. Once synonymous with carefree revelry, Havana is fading away amid power cuts, an exodus and deep uncertainty about its future. There are so few cars driving along the Malec�n, the capital�s iconic seafront promenade that once bustled with activity, that it is possible to cross it without looking. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Una economía paralizada por los cortes

La crisis energética había detenido casi por completo la actividad económica estatal. Las estimaciones más recientes apuntaban a una contracción del 10,3% para 2026, en un contexto de escasez simultánea de alimentos, combustible y medicamentos.

En las calles de La Habana, los semáforos apagados y el ruido de los generadores se habían convertido en parte del paisaje cotidiano. Algunos conductores habían migrado a triciclos de propulsión solar ante la falta de gasolina para los taxis. Las Naciones Unidas calificaron el bloqueo petrolero de contrario al derecho internacional, aunque Washington sostuvo que los apagones reflejaban los fallos del modelo económico cubano.

La población enfrentaba jornadas de hasta 40 horas sin electricidad en provincias del interior, según el seguimiento de EFE. El malestar se expresaba en pequeñas protestas nocturnas con cacerolas, mientras el gobierno insistía en que las causas eran externas y buscaba fórmulas de diversificación energética que, por ahora, no lograban compensar el déficit.

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