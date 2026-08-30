Mundo

10 lugares del mundo que parecen sacados de una película de ciencia ficción

La lista reúne escenarios marcados por erosión, actividad volcánica, cambios estacionales y procesos físicos de larga duración que transformaron cada rincón en un paisaje irrepetible, según CNN Travel

Puente colgante de cuerda y madera sobre un río. A los lados se ven montañas rocosas, vegetación seca y un cielo azul con nubes.
Estos diez sitios permiten apreciar paisajes sorprendentes creados por la naturaleza en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Existen destinos alrededor del mundo donde la naturaleza parece desafiar las reglas conocidas y presenta fenómenos únicos. En estos lugares se pueden encontrar árboles milenarios, sumideros ocultos bajo el mar, ríos de colores inusuales, formaciones volcánicas y lagos de aguas rosadas.

A través de estos diez sitios elegidos por CNN Travel, es posible apreciar cómo la geología, el clima y el tiempo han dado forma a algunos de los paisajes más singulares y sorprendentes del planeta.

Los 10 lugares naturales más sorprendentes del mundo

1. Kingley Vale, Sussex, Reino Unido

Kingley Vale, en Sussex, conserva tejos de hasta 2.000 años y reúne algunos de los seres vivos más antiguos de Gran Bretaña (Wikimedia Commons)
Kingley Vale, en Sussex, conserva tejos de hasta 2.000 años y reúne algunos de los seres vivos más antiguos de Gran Bretaña (Wikimedia Commons)

En el sur del Reino Unido, Kingley Vale conserva un grupo de tejos antiguos que tienen hasta 2.000 años. Sus troncos retorcidos y su aspecto irregular convierten al lugar en uno de los bosques más singulares de la región.

PUBLICIDAD

El sitio ocupa 204,4 hectáreas y reúne ejemplares que figuran entre los seres vivos más antiguos de Gran Bretaña. La rareza del conjunto también tiene una explicación histórica: muchos bosques de tejos desaparecieron en el siglo XV, cuando su madera se destinó a la fabricación de arcos largos.

2. Chimeneas de hadas, Capadocia, Turquía

Las chimeneas de hadas de Capadocia, en Turquía, surgieron por la erosión de materiales blandos alrededor de columnas de basalto (Wikimedia Commons)
Las chimeneas de hadas de Capadocia, en Turquía, surgieron por la erosión de materiales blandos alrededor de columnas de basalto (Wikimedia Commons)

En Capadocia, en el centro de Turquía, las llamadas chimeneas de hadas forman un paisaje de columnas y torres de roca que se elevan sobre el terreno.

La estructura surgió por el desgaste de materiales más blandos alrededor de columnas de basalto más resistentes. Bajo esas formaciones, además, existen cuevas y ciudades excavadas que fueron utilizadas por comunidades cristianas en épocas de persecución, lo que suma una dimensión histórica al interés geológico del lugar.

PUBLICIDAD

3. Calzada del Gigante, Irlanda del Norte

La Calzada del Gigante, en Irlanda del Norte, obtuvo el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad en 1986 por su singular paisaje de pilares de roca (Wikimedia Commons)
La Calzada del Gigante, en Irlanda del Norte, obtuvo el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad en 1986 por su singular paisaje de pilares de roca (Wikimedia Commons)

La Calzada del Gigante, sobre la costa atlántica de Irlanda del Norte, es uno de los paisajes naturales más conocidos de Europa. El enclave se convirtió en Patrimonio de la Humanidad en 1986, el primero de ese territorio.

El sitio está compuesto por pilares de roca que la tradición vincula con la leyenda del gigante Finn McCool. La explicación científica remite al enfriamiento y la contracción de lava ocurridos hace millones de años. Formaciones similares aparecen en la cueva de Fingal, en Escocia, dentro del mismo sistema geológico.

4. Rocas de Moeraki, Nueva Zelanda

Las rocas de Moeraki, en Nueva Zelanda, adquirieron su forma esférica por el endurecimiento de la lutita durante unos cinco millones de años (Wikimedia Commons)
Las rocas de Moeraki, en Nueva Zelanda, adquirieron su forma esférica por el endurecimiento de la lutita durante unos cinco millones de años (Wikimedia Commons)

En la playa de Koekohe, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, las rocas de Moeraki sobresalen por su forma casi esférica. Su aspecto puede hacer pensar en objetos fabricados, aunque se trata de una formación natural.

Estas piedras alcanzan cerca de dos metros de altura y se originaron por el endurecimiento de la lutita durante unos cinco millones de años. Después quedaron expuestas por la erosión del terreno circundante. La tradición maorí les atribuye un origen mítico ligado a restos de una canoa naufragada.

5. Gran Agujero Azul, Belice

El Gran Agujero Azul de Belice forma parte de la Barrera de Coral y se originó cuando el aumento del nivel del mar inundó antiguas cuevas (Wikimedia Commons)
El Gran Agujero Azul de Belice forma parte de la Barrera de Coral y se originó cuando el aumento del nivel del mar inundó antiguas cuevas (Wikimedia Commons)

Frente a la costa de Belice, el Gran Agujero Azul destaca como uno de los accidentes submarinos más conocidos del planeta. Tiene 300 metros de ancho y alrededor de 125 metros de profundidad, dimensiones que lo ubican entre los grandes sumideros marinos del mundo.

La cavidad integra el Sistema de la Barrera de Coral de Belice y se formó cuando el aumento del nivel del mar inundó antiguas cuevas profundas. Su fama internacional creció tras las expediciones del explorador Jacques Cousteau. Más tarde, inmersiones en submarino permitieron obtener mapas de sonar en 3D y detectar formaciones minerales cerca del fondo.

6. Caño Cristales, Colombia

Caño Cristales, en Colombia, cambia de color por la planta Macarenia clavigera y mantiene el acceso turístico regulado para proteger el ecosistema (Wikimedia Commons)
Caño Cristales, en Colombia, cambia de color por la planta Macarenia clavigera y mantiene el acceso turístico regulado para proteger el ecosistema (Wikimedia Commons)

En Colombia, Caño Cristales es conocido como el “Río de los Cinco Colores” por el cambio estacional que transforma su cauce en una combinación de tonos rojos, amarillos y verdes.

El fenómeno está vinculado con la planta Macarenia clavigera, presente en el lecho del río. Su color rojo se hace visible entre septiembre y noviembre, cuando baja el caudal tras las lluvias, aunque todavía hay suficiente agua para sostener ese aspecto. El acceso turístico está regulado y en ciertas zonas no se permite el uso de protector solar para cuidar el ecosistema.

7. Dead Vlei, Namibia

Dead Vlei, en Namibia, conserva árboles secos desde hace siglos por la aridez extrema que frenó su descomposición tras un cambio climático (Wikimedia Commons)
Dead Vlei, en Namibia, conserva árboles secos desde hace siglos por la aridez extrema que frenó su descomposición tras un cambio climático (Wikimedia Commons)

En Namibia, Dead Vlei aparece entre dunas de arena que se cuentan entre las más altas del mundo. El nombre del lugar significa “pantano muerto” y remite a una planicie donde permanecen árboles secos desde hace siglos.

Algunas dunas alcanzan 400 metros de altura. El área había sido fértil, aunque un cambio climático intenso, ocurrido hace unos 900 años, secó las acacias que hoy siguen en pie. La extrema aridez impide su descomposición rápida y conserva ese paisaje de troncos oscuros sobre suelo claro.

8. Colinas de Chocolate, Filipinas

El nombre de las Colinas de Chocolate surge del color marrón que toma la vegetación durante la estación seca, entre diciembre y marzo (Wikimedia)
El nombre de las Colinas de Chocolate surge del color marrón que toma la vegetación durante la estación seca, entre diciembre y marzo (Wikimedia)

Las Colinas de Chocolate, en la isla de Bohol, en Filipinas, forman un conjunto de elevaciones cónicas que alteran el relieve del centro del archipiélago. Son 1.268 colinas modeladas por la acción del agua y la erosión sobre piedra caliza.

Su nombre proviene del color marrón que adopta la vegetación durante la estación seca. Entre diciembre y marzo, ese cambio de tonalidad vuelve más evidente el aspecto que dio origen a esa denominación. La tradición local también las relaciona con las lágrimas secas de un gigante.

9. Kilauea, Hawái

El Kilauea, en la isla de Hawái, figura entre los volcanes más activos del mundo y modifica de forma constante el paisaje (Wikimedia Commons)
El Kilauea, en la isla de Hawái, figura entre los volcanes más activos del mundo y modifica de forma constante el paisaje (Wikimedia Commons)

En la isla de Hawái, el Kilauea figura entre los volcanes más activos del mundo y mantiene una actividad que modifica de forma constante el paisaje. A fines de 2024, tras una pausa de tres meses, el volcán reanudó su actividad.

Las erupciones recientes dejaron chorros de lava de más de 90 metros de altura y atrajeron a visitantes interesados en observar el fenómeno. Se estima que el volcán tiene entre 210.000 y 280.000 años y que emergió sobre el nivel del mar hace alrededor de 100.000 años, en el sector sureste de la isla.

10. Lago Hillier, Australia

El color rosa del lago Hillier se atribuye al alga Dunaliella salina y a bacterias halófilas presentes en las costras de sal (Wikimedia Commons)
El color rosa del lago Hillier se atribuye al alga Dunaliella salina y a bacterias halófilas presentes en las costras de sal (Wikimedia Commons)

El lago Hillier, en Australia, se distingue por el intenso color rosa de sus aguas, ubicadas a pocos metros del océano en Middle Island, dentro del archipiélago de Recherche.

El cuerpo de agua mide 600 metros de largo y 250 metros de ancho. Las explicaciones más difundidas atribuyen el color a la presencia del alga Dunaliella salina, capaz de producir pigmentos en ambientes salinos. También se menciona la intervención de bacterias halófilas presentes en las costras de sal de la orilla, que refuerzan ese tono poco habitual.

Temas Relacionados

fenómenos naturalesVolcanesPaisajes naturalesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dictador Kim Jong-un destituyó al ministro de Defensa de Corea del Norte

No Kwang Chol fue apartado del cargo -y rebajado en el escalafón del Partido de los Trabajadores de Corea- en el marco de una “reorganización” de la cúpula militar del régimen

El dictador Kim Jong-un destituyó al ministro de Defensa de Corea del Norte

Emiratos Árabes ordenó una inspección a las sucursales del banco egipcio Misr por transacciones vinculadas a Irán

El examen especial se anunció tras la decisión del Tesoro de Estados Unidos de excluir a esas oficinas del circuito financiero estadounidense por presuntos vínculos con operaciones relacionadas con el régimen persa

Emiratos Árabes ordenó una inspección a las sucursales del banco egipcio Misr por transacciones vinculadas a Irán

Condenan a una exconcursante de Miss Gran Bretaña tras atacar a una mujer con un zapato y dejarle una cicatriz en el rostro

Taylor Gidley, coronada Miss Lancashire en 2024 y finalista del certamen nacional, fue sentenciada en Preston luego de declararse culpable de causar lesiones a otra persona durante una discusión en una fila de taxis

Condenan a una exconcursante de Miss Gran Bretaña tras atacar a una mujer con un zapato y dejarle una cicatriz en el rostro

El rey Haakon VIII de Noruega recordó a su padre en su primer discurso como monarca: “Me enorgullece todo lo que afrontaste”

El nuevo soberano dedicó un sentido mensaje a Harald V, quien murió el viernes en Oslo, y sostuvo que ahora tendrá “una gran tarea por delante”

El rey Haakon VIII de Noruega recordó a su padre en su primer discurso como monarca: “Me enorgullece todo lo que afrontaste”

El Ejército de Israel abatió a dos terroristas de Hamas en el norte de la Franja de Gaza

Las FDI indicaron que Hani Abd al-Hai Fakhri Mazloum y Hassan Zidan Hassan Deiri participaban en el tráfico y suministro de armas para la organización extremista palestina

El Ejército de Israel abatió a dos terroristas de Hamas en el norte de la Franja de Gaza
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pidieron perpetua para los acusados por el crimen de Ariel Charrutte, el mecánico que defendió a un vecino de un robo

Pidieron perpetua para los acusados por el crimen de Ariel Charrutte, el mecánico que defendió a un vecino de un robo

Dos hombres atrincherados en un departamento de Recoleta: la policía entró por la ventana de un piso 14 para reducirlos

Incendios forestales en Colombia, hoy 30 de agosto, EN VIVO: Ungrd confirmó que hay 19 conflagraciones activas en seis departamentos

Voluntaria encontró $5 millones entre los escombros de Torres del Limonar en Cali y logró devolverlos a sus dueños

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 30 de agosto

DEPORTES

De la fuga de estrellas en Arabia al “efecto Messi” en Estados Unidos: la batalla silenciosa entre la Saudi Pro League y la MLS

De la fuga de estrellas en Arabia al “efecto Messi” en Estados Unidos: la batalla silenciosa entre la Saudi Pro League y la MLS

A 35 años del regreso de Ramón Díaz a River Plate: marcó por duplicado en el debut y terminó siendo goleador y campeón

Vélez empató con Riestra y no pudo quedar en la cima de la tabla anual: el resto de los partidos del sábado del Torneo Clausura

Con un show de Lionel Messi, Inter Miami goleó 7-1 a Montreal por la MLS y rompió una racha de cinco partidos sin ganar

La AFA suspendió a los árbitros Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras la polémica en el partido Riestra-Velez

ENTRETENIMIENTO

Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

Kylie Jenner no busca más hijos por el momento: “Quiero disfrutar la última mitad de mis veintes”

‘Días de trueno’ regresa 38 años después: Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán la secuela

La decepción de Shailene Woodley por sus escenas eliminadas en ‘The Amazing Spider-Man 2’: “Mary Jane era mi sueño”

Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo