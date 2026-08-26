Guatemala

Ignoró una señal de alto, huyó en moto y murió tras un tiroteo con policías en Guatemala

Según el parte de la PNC, el conductor escapó de un control vehicular en Estanzuela y el comandante de la unidad ZAC-091 disparó

Familiares de Cruz Monroy confrontaron a los agentes de la PNC en la escena y el mando superior ordenó evacuar al comandante de la unidad ZAC-091.
Un hombre murió en Guatemala tras una persecución policial que derivó en un enfrentamiento armado con agentes de la Policía Nacional Civil. (Redes Sociales)
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Un hombre falleció en Guatemala tras protagonizar una persecución policial, que escaló a un enfrentamiento armado con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El suceso ocurrió este martes 25 de agosto al mediodía en el kilómetro 138 de la carretera CA-10, en la aldea Chispán, municipio de Estanzuela, del departamento de Zacapa.

De acuerdo con el parte policial, todo inició cuando el individuo, identificado como Carlos Alberto Cruz Monroy, de 37 años, ignoró una señal de alto de las autoridades durante un operativo de identificación de vehículos.

El informe señala que Cruz Monroy, quien conducía una motocicleta marca Honda, color rojo con negro, decidió evadir la revisión y huyó por una ruta de adoquín con dirección al centro de Estanzuela, lo que activó una alerta inmediata en la frecuencia policial.

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Las unidades del sector iniciaron el seguimiento, hecho que fue captado por cámaras de videovigilancia. Le dieron alcance a la altura del kilómetro 138.

Un hombre murió en Guatemala tras una persecución policial que derivó en un enfrentamiento armado con agentes de la Policía Nacional Civil. Cámaras de videovigilancia captaron cuando el hombre intenta escapar de los agentes que lo persiguen a toda velocidad. (Redes Sociales)

Al verse interceptado por la unidad ZAC-091, el motorista presuntamente encañonó a los agentes con un rifle de caza color negro que transportaba en una mochila, según detallaron los agentes en el parte policial.

Ante la amenaza directa contra su integridad física, el comandante de la patrulla accionó su arma de fuego. Tras realizar una inspección y verificar que estaba herido, los agentes informaron de inmediato a los cuerpos de socorro.

Bomberos Voluntarios de Estanzuela llegaron al lugar, pero confirmaron que el hombre ya carecía de signos vitales.

Familiares de Cruz Monroy confrontaron a los agentes de la PNC en la escena y el mando superior ordenó evacuar al comandante de la unidad ZAC-091.
Bomberos Voluntarios de Estanzuela confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales y el Ministerio Público asumió las diligencias del caso. (Redes Sociales)

Luego de ello, se coordinó con el Ministerio Público (MP) quienes asumieron las diligencias para esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

Altercado con la familia

Tras el deceso, familiares de Cruz Monroy se presentaron en la escena, donde confrontaron a los agentes policiales y amenazaron a los involucrados.

Familiares de Cruz Monroy confrontaron a los agentes de la PNC en la escena y el mando superior ordenó evacuar al comandante de la unidad ZAC-091.
Carlos Alberto Cruz Monroy ignoró una señal de alto durante un operativo de identificación de vehículos y huyó en una motocicleta Honda. (Redes Sociales)

En redes sociales circula un video en el que una persona que se identifica como hermano del fallecido, graba a una de las agentes que participaron en la persecución y la acusa de ser la responsable de disparar contra Cruz Monroy.

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Por orden del mando superior, se efectuó la evacuación inmediata del comandante de la unidad ZAC-091 para garantizar su seguridad.

Este video documenta la situación en Chispan Estanzuela, Zacapa, donde una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) enfrenta acusaciones por el homicidio de un hombre. Las imágenes muestran vehículos policiales, incluyendo una camioneta azul y una furgoneta plateada. Se observan agentes uniformados de la PNC, algunos dentro de los vehículos. Una persona registra el evento con un teléfono celular. Se aprecia cinta amarilla en el suelo, delimitando una zona. El video presenta una cobertura de un evento policial en curso.

Atentados contra agentes de la PNC en Guatemala

El contexto de inseguridad que enfrentan los elementos de la PNC en el país es crítico durante 2026. Al menos 20 agentes de la Policía Nacional Civil han sido asesinados en lo que va del presente año.

Gran parte de estos ataques obedecen a represalias por parte de grupos criminales, como el Barrio 18, tras las intervenciones gubernamentales para retomar el control de centros carcelarios.

Tan solo en agosto, un agente de la PNC murió en Taxisco, Santa Rosa, durante un procedimiento similar de identificación vehicular.

Datos del Gobierno de Guatemala registraron 2.148 decesos de agentes de la PNC entre 1998 y 2022 por ataques armados, accidentes de tránsito y enfermedades.
El agente de la Policía Nacional Civil Luis Alberto Godínez Pérez murió tras un ataque a balazos durante un operativo de identificación de personas en Taxisco, Santa Rosa, Guatemala. (Redes Sociales)

Incidencia criminal en Zacapa

La región de Zacapa mantiene niveles de criminalidad que preocupan a las autoridades locales. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los delitos contra el patrimonio y la integridad física presentan una tendencia fluctuante en el oriente del país.

La zona, estratégica para el tránsito comercial y el trasiego ilícito, registra incidentes vinculados principalmente a la portación ilegal de armas de fuego y disputas territoriales que impactan directamente en las estadísticas de violencia departamental.

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