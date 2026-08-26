Guatemala

El Gobierno de Guatemala descarta invitar a los Nansana Dance Kids y ellos responden con muestras de cariño

La decisión fue confirmada este lunes 24 de agosto por el presidente Bernardo Arévalo, tras una evaluación del Instituto Guatemalteco de Turismo que no contempló su llegada en la agenda inmediata

Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala no invitará por ahora a los Nansana Dance Kids tras la evaluación del Inguat.
Los Nansana Dance Kids habían pedido viajar a Guatemala para participar en las actividades por los 205 años de la Independencia del 15 de septiembre. (Captura de video)
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El presidente BernardoArévalo confirmó que Guatemala no invitará, por ahora, a los Nansana Dance Kids, el grupo de niños y jóvenes de Uganda que se volvió viral por bailar marimba y otras piezas de música nacional. Tras conocer la noticia, los jóvenes respondieron con muestras de cariño.

El mandatario guatemalteco explicó que el Gobierno dejó la decisión en manos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), que evaluó el posible efecto de esa visita en la promoción del país y no la incluyó en su agenda inmediata.

La negativa llega después de que la agrupación pidiera viajar a Guatemala para participar en las actividades por los 205 años de la Independencia, previstas para el próximo 15 de septiembre. Los integrantes habían dicho que también querían mostrar el turismo y la cultura guatemalteca a través de sus plataformas digitales.

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Luego de revelar la decisión, Arévalo envió un mensaje directo al grupo antes de descartar la invitación oficial. “Si nos están viendo los chicos les enviamos un enorme saludo”, dijo el mandatario.

El presidente también afirmó que en Guatemala “los queremos mucho y los recordamos mucho”. Esa respuesta llegó después de varios días de notoriedad del grupo entre usuarios guatemaltecos de redes sociales, impulsada por videos en los que interpretan coreografías con fondo de marimba de “Luna de Xelajú” y “El valle de la Ermita”.

El grupo de niños Nansana Dance Kids interpreta el tema “El valle de la Ermita”, de la marimba Shigualita de Guatemala.

El Inguat quedó a cargo de evaluar el impacto turístico de una eventual visita

Arévalo explicó que una eventual gestión para traer al grupo debe pasar por un análisis técnico del Inguat. Según detalló, ese organismo evalúa qué efecto puede tener la presencia de un personaje o grupo extranjero en los mercados de potenciales visitantes al país.

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“El Inguat conoce todo el manejo del mercado turístico para Guatemala”, señaló. Luego resumió el criterio oficial: “La solicitud para poder traerlos a Guatemala depende de un análisis que se hace sobre el posible efecto que esto tenga en el mercado de potenciales visitantes turísticos de Guatemala, y es ese cálculo el que determina si se trae o no a un grupo o personaje que pudiera tener presencia en las redes”.

Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala no invitará por ahora a los Nansana Dance Kids tras la evaluación del Inguat.
Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala no invitará por ahora a los Nansana Dance Kids tras la evaluación del Inguat. (Gobierno de Guatemala)

Tras ese análisis, añadió, la conclusión fue que “por el momento, se está considerando la posibilidad de no invitarlos”. La decisión, según la explicación del Ejecutivo, no responde a un rechazo político o simbólico hacia la agrupación, sino a una evaluación operativa y de promoción turística.

El grupo respondió con un mensaje de afecto hacia Guatemala

Los Nansana Dance Kids son originarios de Uganda, y han usado sobre todo el baile y las redes sociales para difundir su trabajo. Su contenido mezcla coreografías con distintos ritmos y ha logrado proyectarse hacia audiencias fuera de su país.

El grupo de niños y adolescentes de Uganda, Nansana Dance Kids, envía un mensaje al presidente Bernardo Arévalo para que los invite a visitar Guatemala.

El intercambio con el Gobierno guatemalteco comenzó cuando el propio Arévalo reaccionó a uno de sus videos y les envió un saludo desde Guatemala. Después, la agrupación publicó un mensaje dirigido al presidente para pedir apoyo con el fin de visitar el país.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, envía un saludo al grupo musical a Nansana Dance Kids, mencionando que es "Desde Guatemala hasta Uganda".

Cuando conocieron por redes sociales que la visita no se concretaría, los niños reaccionaron desde sus cuentas oficiales.

“Hemos visto en las redes sociales las noticias sobre nuestra visita a Guatemala donde explican que no será posible, queremos decirle a todos nuestros seguidores que los queremos mucho, amamos la cultura y la tradición de Guatemala y seguiremos promocionando al país ante el mundo”, expresó su representante.

Tras conocer que el Gobierno de Guatemala no invitará al grupo Nansana Dance Kids, los jóvenes respondieron con muestras de cariño a través de sus redes sociales.

En el mismo mensaje, el grupo añadió: “Nos encanta como nación y esperamos que algún día encontremos a alguien que nos ayude a viajar allá, los amamos mucho ¡qué viva Guatemala!”. Junto al video, la publicación cerró con una frase breve: “Siempre te seguiremos amando”.

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