China refuerza su apoyo a la dictadura cubana con triciclos eléctricos, 60.000 toneladas de arroz y 92 parques solares

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, se mostró con un triciclo eléctrico chino en La Habana (@EmbHuaXin)

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El embajador de China en Cuba, Hua Xin, reafirmó el apoyo de su país en sectores claves, como el uso de triciclos eléctricos en la recogida de basura en La Habana, uno de los problemas agudizados por la crisis energética y económica que sufre la isla.

“Los triciclos eléctricos chinos están ayudando a la limpieza de La Habana”, comentó el diplomático de la nación asiática en un mensaje en redes sociales, en el cual se mostró acompañando este proceso en el Vedado capitalino, uno de los barrios más acomodados de la ciudad, pero donde los servicios básicos, como agua, gas para cocinar y la recogida de desechos fallan con demasiada frecuencia.

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Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una crisis energética que se explica tanto por causas endógenas como exógenas: por un lado, un sistema profundamente obsoleto y sin las inversiones precisas durante décadas; y del otro, el bloqueo de Estados Unidos iniciado en enero pasado.

Un trabajador con Hua Xin (@EmbHuaXin)

La situación energética agravó la crisis económica de la isla desde hace seis años y, para este 2026, las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apuntan a una contracción más profunda, con una baja del 10,3% de su Producto Interno Bruto, al cual habría que sumar la caída acumulada de más de un 15% entre 2020 y 2025.

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Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, una elevada inflación, y la escasez crónica de alimentos y medicinas.

El embajador chino refirió además que visitó otros proyectos de ensamblaje y soldadura de camiones dedicados a la higienización urbana en La Habana. “Los productos chinos están contribuyendo a los servicios públicos y la transición energética de Cuba”, indicó el diplomático.

La Habana y Beijing mantienen estrechas relaciones políticas y económicas, y el país asiático se ha consolidado como uno de los principales aliados de la isla.

Residentes queman basura en las calles debido a la falta de combustible para los camiones recolectores

El régimen de China entregó a la isla donativos de paneles fotovoltaicos, destinados a electrificar viviendas en zonas rurales y afectadas por eventos meteorológicos; y completará este año un donativo de 60.000 toneladas de arroz.

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Además, es el principal contribuyente en la apuesta de la dictadura cubana para salir de la crisis energética con energía solar, para lo cual puso en marcha un programa que prevé levantar 92 parques solares por toda la isla, con una potencia instalada total de unos 2.000 megavatios (MW).

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó en enero pasado una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares.

Miguel Díaz‑Canel (Adalberto Roque/Pool via REUTERS)

Díaz-Canel afirmó que Cuba “saldrá adelante” con las reformas económicas en marcha

En otro orden, el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró este martes que la isla saldrá adelante con la puesta en marcha de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por su régimen y abogó por aumentar la producción de alimentos, bienes y servicios durante una reunión con empresarios privados.

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“Cuba saldrá adelante con la implementación de las transformaciones económicas y sociales, dándole participación a todos, siempre desde una orientación hacia el bienestar del pueblo y el desarrollo del país”, aseguró.

Las reformas buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda policrisis que se ha agudizado en los últimos años por motivos internos y externos. La pasada semana, el propio Díaz-Canel indicó que un 76,1% de las transformaciones ya cuentan con respaldo jurídico.

Además, se pronunció sobre la necesidad de reducir los costos improductivos, la dependencia de las importaciones de productos acabados y defendió la incorporación de tecnología, conocimiento e innovación.

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“No tiene sentido que en nuestro modelo económico y social tengamos en cuenta a todos los actores económicos si estos no están en función de las estrategias de desarrollo territorial y local, y del Plan Nacional de Desarrollo”, señaló.

Por último, manifestó que el contacto con el sistema empresarial insular será “constante”, al que consideró “uno solo”, pese a incluir formas estatales y no estatales.