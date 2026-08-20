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Iberia prevé mantener la suspensión temporal de sus vuelos a Cuba hasta julio del año que viene

La compañía española ofrece alternativas de reembolso o cambio de destino a los pasajeros afectados, mientras Air Europa continúa operando la ruta entre Madrid y La Habana con escalas técnicas por la escasez de combustible en la isla

Iberia prevé mantener la suspensión temporal de sus vuelos a Cuba hasta julio de 2027 (Europa Press)
Iberia prevé mantener la suspensión temporal de sus vuelos a Cuba hasta julio de 2027 (Europa Press)
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La aerolínea española Iberia mantendrá suspendidos sus vuelos directos a Cuba durante los próximos meses, como consecuencia de la situación actual en la isla. La compañía prevé reanudar la ruta en julio de 2027, “siempre que las condiciones lo permitan”.

Fuentes de Iberia indicaron que la coyuntura en Cuba impacta de forma “muy significativa” tanto en la demanda como en las condiciones operativas.

La aerolínea amplió las opciones para los pasajeros con billetes emitidos, quienes podrán solicitar el reembolso en efectivo, recibir un bono, o cambiar su destino a Miami (EEUU), Panamá, Santo Domingo (República Dominicana) o México.

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Desde la empresa destacan su “compromiso histórico” con Cuba desde 1949, año del primer vuelo a la isla, y expresan su intención de restablecer la operación cuando resulte posible.

Por su parte, la aerolínea española World2Fly mantiene suspendidos sus vuelos a Cuba desde mayo. Mientras tanto, Air Europa sigue operando la ruta entre Madrid y La Habana con cuatro frecuencias semanales, con planes de aumentar a cinco hacia finales de octubre.

Debido a la falta de combustible en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, los vuelos de Air Europa desde la capital cubana hacia Madrid realizan una parada técnica en Punta Cana (República Dominicana) hasta el 13 de septiembre, según la web de la compañía.

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Un puesto de madera con tomates, cebollas, pimientos, piñas, patatas y cítricos; personas y motocarros transitan por la calle al fondo
Un puesto callejero muestra variedad de frutas y verduras frescas (EFE/Archivo)

La inflación interanual en Cuba superó el 20%

En otro orden, la inflación interanual en el mercado formal de Cuba subió en julio al 20,70% y consolidó un nuevo repunte de precios en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla. Los aumentos se concentraron en alimentos, transporte y servicios, en un deterioro que coincidió con más protestas sociales y apagones en buena parte del país.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la inflación mensual fue del 2,56% respecto de junio, un avance que confirmó la aceleración observada en los meses previos.

El dato se conoció este miércoles y volvió a mostrar el peso de la escasez de combustible sobre el costo de vida en Cuba, donde el abastecimiento irregular golpeó sobre todo a la alimentación, las bebidas no alcohólicas y el transporte.

El registro oficial mostró que los mayores aumentos interanuales se concentraron en Restaurantes y Hoteles, con 32,57%, seguido por Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con 26,36%, y Transporte, con 24,96%. También hubo subas en Educación, con 23,32%, y en Servicios de la Vivienda, con 20,83%. Más abajo aparecieron Muebles para el Hogar, Bienes y Servicios Diversos y Prendas de Vestir y Calzado. Salud quedó como el rubro con menor incremento, con 0,51%, junto con Comunicaciones, con 0,68%.

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