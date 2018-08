Bitcoin: un nuevo asset class

Más allá de la innovación tecnológica, Bitcoin nace creando una nueva categoría, única en su especie, de activo financiero. No es un commodity, no es una divisa. No es un bono, un derivado ni una acción. Es algo nuevo, imparable, indomable, volátil y vertiginoso. Tiene una oferta limitada, anti-inflacionaria, y su emisión es completamente predecible.