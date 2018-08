Bitcoin: la máquina perfecta

Bitcoin, en construcción, también es perfecta

También es sobresaliente que esta máquina ha estado funcionando mientras se encuentra en construcción. En otras palabras, nunca está offline, incluso mientras se está en desarrollo. Las propuestas de mejoras enviadas por voluntarios pueden o no ser adoptadas por la comunidad de usuarios, desarrolladores, mineros, y es posible que muchas de las mejoras no sean ni siquiera retrocompatibles. Se adoptan por consenso y no necesitan ser aprobados por un comité, representantes o gerentes. Las mejoras propuestas deben sostenerse por sus propios méritos, baja la premisa 'nada o ahógate'.