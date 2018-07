Pero la incongruencia en el planteo parece no interpelar al titular del "banco de los bancos centrales", así como la ambivalencia de evaluar a las criptomonedas con parámetros de dinero actual y a la vez negarles su condición como tal: "No cumplen ninguno de los tres propósitos del dinero: no son una buena forma de pago, no son una buena unidad de cuenta y no constituyen un depósito de valor. Fallan dramáticamente en cada uno de esos aspectos".