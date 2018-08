Un complot pump and dump es uno de los tipos de fraude más antiguos en el mercado: un grupo de personas promocionan un activo en particular y se deshacen de él a un precio mayor para obtener beneficios. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) identifica este tipo de maniobras constantemente con acciones cotizadas en bolsa, pero aún no presentado un caso similar ligado al mercado de criptoactivos.