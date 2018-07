Para José Guerra, diputado opositor que fue director del Banco Central, "el anclaje del Bolívar soberano al Petro carece de sentido (…) porque el Petro no es una divisa. El Petro no existe. ¿Dónde se comercializa el Petro? ¿Qué países lo aceptan?", inquirió, poniendo el dedo en una llaga sensible: Estados Unidos prohibió en marzo realizar transacciones con el Petro a todo particular y empresa que opere en ese país, pues lo supone como "una forma de financiamiento ilegal del Gobierno de Venezuela", según la orden ejecutiva firmada por Donald Trump. Con tan poderoso veto, no es de extrañar que Vargas no lograra vender un solo criptoactivo.