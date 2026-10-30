Laura Fernández y presidente de Italia acuerdan fortalecer cooperación policial contra el narcoterrorismo y el crimen financiero

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, sostuvo una reunión con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad. Crédito: Captura video Presidencia de la República

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, sostuvo este jueves 29 de octubre una reunión oficial con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, en Roma, donde ambos mandatarios abordaron el fortalecimiento de la cooperación entre sus países para combatir el narcoterrorismo, la criminalidad financiera y las organizaciones delictivas internacionales, mediante una mayor coordinación entre los cuerpos policiales y el intercambio de información de inteligencia.

El encuentro formó parte de la gira oficial que realiza la mandataria costarricense por Europa y tuvo como uno de sus principales objetivos estrechar los vínculos diplomáticos con Italia, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

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Según la información compartida por la Presidencia costarricense, Mattarella expresó su disposición de trabajar conjuntamente con Costa Rica para enfrentar las amenazas relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas que trascienden las fronteras nacionales.

Costa Rica busca aprovechar la experiencia italiana contra el crimen organizado

Uno de los principales temas del encuentro fue la posibilidad de fortalecer el intercambio de inteligencia policial, una herramienta que permite a las autoridades de diferentes países compartir información relevante sobre organizaciones criminales, movimientos financieros sospechosos y actividades vinculadas con el narcotráfico.

Antes de la reunión, la presidenta Fernández había adelantado que su intención era impulsar un acuerdo con Italia para ampliar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

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“Vamos a hablar de temas de seguridad que involucran a ambas naciones”, manifestó la mandataria durante una entrevista con la agencia EFE.

Fernández explicó que su administración pretende avanzar hacia “un acuerdo bilateral para el fortalecimiento de la inteligencia en materia de seguridad”, que también contemple el combate al narcoterrorismo, el contrabando y el comercio ilícito.

La propuesta busca facilitar el acercamiento entre las instituciones policiales costarricenses y sus contrapartes italianas, de manera que puedan compartir conocimientos y experiencias en la investigación de delitos complejos.

Italia cuenta con una amplia trayectoria institucional en el combate de organizaciones mafiosas y redes criminales, experiencia que representa una oportunidad de cooperación para Costa Rica en un contexto de creciente preocupación por la expansión del narcotráfico y sus vínculos con otras actividades ilícitas.

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El interés costarricense también comprende la criminalidad financiera, relacionada con operaciones utilizadas por las organizaciones delictivas para movilizar, ocultar o introducir en la economía formal recursos obtenidos mediante actividades ilegales.

Una eventual ampliación de la cooperación permitiría fortalecer las capacidades institucionales para investigar estas operaciones, aunque todavía deben definirse los alcances específicos de cualquier mecanismo bilateral.

Italia y Costa Rica buscan ampliar el intercambio de inteligencia policial para enfrentar el narcoterrorismo, la criminalidad financiera y las organizaciones criminales internacionales. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Sergio Mattarella destacó los 162 años de relaciones diplomáticas

Durante el recibimiento oficial, el presidente italiano resaltó los vínculos históricos entre ambos países y expresó su interés en que la visita de Fernández contribuya a ampliar la colaboración.

“Tenemos una larga relación de creciente amistad, me parece que son 162 años de relaciones entre Costa Rica e Italia”, expresó Mattarella.

El mandatario agregó que las relaciones bilaterales han estado caracterizadas por la amistad y la colaboración, y manifestó su expectativa de que el encuentro permita profundizar los vínculos existentes.

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“Confío en que su presencia haga crecer aún más nuestra cooperación”, afirmó.

Por su parte, Fernández agradeció la recepción ofrecida por el Gobierno italiano y destacó el trato recibido por la delegación costarricense.

Ministros y autoridades diplomáticas acompañaron a la presidenta

La mandataria costarricense acudió al encuentro acompañada por el primer caballero, Jeffry Umaña, así como por funcionarios de su equipo de Gobierno.

Entre los integrantes de la delegación estuvieron el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, y la canciller Ana Elena Pinto, quienes participaron en el acercamiento diplomático con las autoridades italianas.

También formó parte de la comitiva el director de Despacho de la Presidencia, Alexander Astorga.

La presencia de representantes del Gobierno costarricense permitió abordar distintas áreas de cooperación bilateral, más allá de los asuntos estrictamente relacionados con seguridad.

La visita también contempla espacios para fortalecer las relaciones con instituciones y sectores empresariales italianos, como parte de los esfuerzos por ampliar los vínculos internacionales de Costa Rica.

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La delegación costarricense estuvo integrada por el primer caballero, Jeffry Umaña; el ministro de Comunicación, Arnold Zamora; y la canciller Ana Elena Pinto, entre otros funcionarios. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Seguridad se mantiene como prioridad en la agenda internacional de Fernández

El acercamiento con Italia se suma a otros encuentros internacionales que la presidenta Laura Fernández ha desarrollado desde que asumió el poder el 8 de mayo de 2026, en los cuales ha colocado la lucha contra el crimen organizado entre los principales asuntos de su agenda.

Durante septiembre, la gobernante visitó Colombia, donde abordó posibilidades de cooperación en seguridad e intercambio de información con las autoridades de ese país.

Posteriormente, el 16 de octubre, viajó a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele y conocer el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en momentos en que Costa Rica impulsa su propia estrategia de alta contención penitenciaria.

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Ahora, la reunión con Sergio Mattarella abre otro espacio de coordinación internacional, esta vez con un país europeo que cuenta con experiencia especializada en la investigación de organizaciones criminales y delitos financieros.

Durante su estancia en Italia, Fernández también sostuvo una audiencia con el papa León XIV, a quien invitó formalmente a visitar Costa Rica en 2027.

La gira continuará en España, donde la mandataria tiene previsto participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y 5 de noviembre en Madrid.