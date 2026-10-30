La Fiscalía alerta que bandas de robo de carga contaminan contenedores legítimos con droga en Costa Rica

Un conductor maniobra un vehículo de carga por una vía rural mientras otro camión transita en sentido contrario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bandas de robo de carga en Costa Rica no solo asaltan camiones: también usan los contenedores capturados para contaminar mercancía legítima con droga. Así lo advirtió la Fiscalía costarricense, que identificó casos de esa diversificación delictiva entre narcotráfico, robo y extorsión, según La República, diario costarricense.

El hallazgo confirma que el robo de carga dejó de ser un delito aislado para convertirse en una estructura criminal organizada que opera a lo largo de los principales corredores de transporte del país.

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Un negocio que creció a la sombra de las aduanas

Las bandas sustrajeron al menos 156 cargamentos de mercancía en Costa Rica durante 2025, un promedio de tres camiones por semana. Lo documentó una investigación de InsightCrime, plataforma de análisis del crimen organizado en América Latina, a partir de un recorrido de 520 kilómetros por los dos corredores de transporte que atraviesan el país de sur a norte, desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas.

Hasta julio de 2026 ya se habían registrado 71 robos, un ritmo similar al del año anterior. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), equivalente costarricense del FBI, recopila estos datos desde 2016, cuando las bandas robaron al menos 121 camiones.

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En la última década, los grupos criminales sustrajeron más de 1,300 vehículos a lo largo de esos corredores. El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica: estas bandas llevan años asaltando camiones en Guatemala, Honduras y El Salvador, pero en los últimos años el país se transformó en el centro regional de esta modalidad delictiva, según la reconstrucción de InsightCrime.

Los robos consisten en el asalto organizado de camiones que transportan mercancía valiosa entre Panamá y Nicaragua. Las bandas acceden a datos aduaneros para identificar objetivos, interceptan los vehículos en tramos sin control y revenden la carga en mercados informales a mitad de precio.

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Una infografía de Insight Crime e Infobae detalla que el robo de camiones en Costa Rica sumó 156 casos en 2025 con mayor concentración en los corredores viales centrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eligen sus objetivos las bandas

Los criminales apuntan a camiones que transportan entre USD 100.000 y USD 500.000 en mercancía, o productos de fácil reventa como ropa, electrónicos, electrodomésticos de cocina, licor o neumáticos. Los contenedores no recuperados pueden costarles a los transportistas hasta USD 14,000.

InsightCrime comenzó a seguir el fenómeno después de confirmar que bandas criminales apuntaban a camiones que transportaban mercancía desde la Zona Libre de Colón, la zona de comercio libre de impuestos más grande de América Latina.

Las bandas cuentan con vigías apostados en las fronteras que informan a los equipos de asalto sobre el camión y su carga. También acceden a sistemas aduaneros como la Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) y la Declaración Única Centroamericana (DUCA), que exponen la placa, el valor de la carga y los datos del conductor ante funcionarios de todos los países por donde pasa el vehículo.

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“Estas bandas a menudo tienen acceso a la información aduanera. Entonces, ya saben qué camión lleva qué”, dijo Marjorie Lizano, presidenta de la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios (CCTU), a InsightCrime. “El sistema en sí es vulnerable”, agregó.

Lizano señaló que existen planes para migrar a un nuevo sistema, aunque el proceso no se concretó todavía. “Por ahora, el sistema actual sigue siendo bastante poroso”, amplió.

Las bandas cuentan con vigías apostados en las fronteras que informan a los equipos de asalto sobre el camión y su carga.

Asaltos en movimiento y fronteras sin control

La frontera física tampoco ofrece garantías. El único puesto de control adicional a lo largo de la carretera Interamericana, ubicado a 35 kilómetros de Paso Canoas, suele quedar sin personal durante la noche. Los agentes, además, a veces suspenden operaciones si llueve.

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En 2025, un grupo se apoderó de un camión panameño en un área de descanso mientras el conductor dormía y condujo el vehículo frente al puesto aduanero sin ninguna barrera física que lo impidiera. El contenedor vacío apareció luego en la provincia de Alajuela, a 350 kilómetros del lugar del robo.

Las bandas sustrajeron al menos 156 cargamentos de mercancía en Costa Rica durante 2025, un promedio de tres camiones por semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los transportistas intentan reducir el riesgo con rastreadores GPS y caravanas diurnas. Las bandas sortean esas defensas con inhibidores de señal que bloquean el GPS y dividen las caravanas al colar sus vehículos entre los camiones.

“Hay bandas que viajan en dos o tres autos”, explicó Andrés Muñoz, tesorero de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá (CANATRACA), a InsightCrime.

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“Encierran el camión, inmovilizan al conductor, le tapan la boca, lo meten en la cabina-dormitorio y lo mantienen ahí un rato”, detalló. “Luego lo pasan a uno de esos tres autos, se lo llevan y lo abandonan mientras ellos se llevan el contenedor”, continuó. Muñoz remarcó que se trata de profesionales, porque quien conduce el camión robado “puede conducir tan bien o incluso mejor que el conductor original”.

El destino de la mercancía: reventa a mitad de precio

La carga sustraída no desaparece sin dejar rastro. Según Yeric Vega Blanco, agente del OIJ que investiga estos casos, intermediarios la venden a establecimientos con controles laxos, donde se ofrece en pequeños mercados, bodegas y locales comerciales.

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“El principal indicador es lo bajo del precio”, dijo el agente a InsightCrime. “A veces es menos de la mitad del precio”, añadió. Neumáticos que normalmente cuestan 50.000 colones (unos USD 110) se venden a 25.000, mientras que televisores de 60 pulgadas que cuestan entre 350.000 y 400.000 colones se ofrecen a 100.000.

En 2025, Costa Rica aprobó la ley 10736, que aumentó las penas de prisión por recepción de mercancía robada de alto valor. El mercado ilícito, sin embargo, persiste.

Un agente de tránsito supervisa la circulación de camiones de carga pesada bajo un puente peatonal en El Salvador.

Cifras en aumento y respuesta institucional

Los 156 robos registrados en 2025 representaron un aumento del 31% respecto de 2024, según cifras del OIJ citadas por la Cámara de Comercio Exterior (Crecex). Para mediados de junio de 2026 ya se habían sumado 50 denuncias adicionales, lo que acumulaba 225 casos en dos años y medio, de acuerdo con lo publicado por Delfino.cr, sitio de noticias costarricense.

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Un análisis posterior de La República elevó esa cifra a 330 casos entre 2024 y 2026, prácticamente una denuncia cada dos días. Las pérdidas directas se estiman en USD 2 millones para los transportistas, aunque el perjuicio potencial por el valor de las cargas podría superar los USD 13 millones.

Alajuela, Puntarenas y Limón concentran la mayor parte de los casos, de acuerdo con los registros del OIJ difundidos por Delfino.cr. Representantes del transporte terrestre, navieras, puertos y entidades gubernamentales se reunirán el 5 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en un congreso dedicado a la seguridad logística y al robo de mercancías en tránsito.