Laura Fernández felicita a Brasil por la reelección de Lula da Silva como presidente

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, felicitó al pueblo brasileño tras las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, felicitó al pueblo de Brasil por la celebración de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre, en las que Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección para un cuarto mandato, tras derrotar al senador Flávio Bolsonaro en una ajustada segunda vuelta.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, la mandataria costarricense reconoció la participación de los ciudadanos brasileños en las urnas y destacó que la jornada electoral se desarrolló de manera democrática y pacífica.

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“Felicito al pueblo brasileño por haber ejercido su derecho al voto y haber podido elegir a su nuevo presidente en un proceso democrático y pacífico”, expresó Fernández.

La presidenta también envió un mensaje de buenos deseos a la población del país sudamericano, considerado el más grande de América Latina tanto por su extensión territorial como por su número de habitantes.

“Le deseo la mayor prosperidad a los más de 212 millones de hermanos que viven en el país más grande de América Latina”, añadió la jefa de Estado, quien acompañó su publicación con las banderas de Costa Rica y Brasil.

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El pronunciamiento presidencial estuvo acompañado de una comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, institución que también reconoció el ejercicio democrático de los brasileños y expresó sus mejores deseos para las autoridades del país.

“El Gobierno de Costa Rica felicita al pueblo brasileño por haber ejercido su derecho al voto y haber electo su nuevo presidente en un proceso democrático y pacífico”, señaló la Cancillería costarricense.

En el mismo comunicado, el Gobierno manifestó su deseo de que las instituciones brasileñas continúen trabajando por el bienestar de la ciudadanía.

“El Gobierno de nuestro país le desea el mayor de los éxitos a los tres poderes de Brasil para el beneficio de la población del país más grande de América Latina”, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente a Flávio Bolsonaro. REUTERS/Brian Snyder

Los mensajes de las autoridades costarricenses se produjeron después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil confirmara la victoria de Lula da Silva en una de las elecciones presidenciales más disputadas de los últimos años en ese país.

De acuerdo con los resultados oficiales, el mandatario brasileño obtuvo 64,256,232 votos, equivalentes al 51.79% de los sufragios válidos, mientras que su contrincante, Flávio Bolsonaro, alcanzó 59,826,041 votos, correspondientes al 48.21%. La diferencia entre ambos candidatos fue de aproximadamente 4,43 millones de votos.

La victoria permitirá a Lula da Silva, de 80 años, mantenerse al frente del Gobierno brasileño durante un nuevo período presidencial, convirtiéndose en el primer dirigente de ese país en alcanzar cuatro mandatos, aunque no consecutivos.

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El líder del Partido de los Trabajadores (PT) gobernó anteriormente entre 2003 y 2010, regresó al poder en 2023 y ahora continuará su gestión tras imponerse nuevamente en las urnas.

Según el calendario electoral brasileño, el nuevo período presidencial comenzará el 5 de enero de 2027 y se extenderá hasta 2030.

Lula da Silva obtuvo el 51.79% de los votos válidos, resultado que le permitirá asumir un cuarto mandato presidencial en Brasil. REUTERS/Gledston Tavares

La elección estuvo marcada por la competencia entre Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en un escenario de fuerte polarización política.

Aunque el mandatario logró imponerse, su contrincante cuestionó el resultado y solicitó la anulación de las elecciones, al alegar presuntas irregularidades durante la jornada de votación.

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Por su parte, el Gobierno costarricense evitó referirse a las diferencias políticas entre los candidatos y concentró su mensaje en el reconocimiento de la decisión de los votantes brasileños, la democracia y los deseos de prosperidad para el país sudamericano.