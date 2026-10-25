Costa Rica y Panamá buscan una embarcación con tres tripulantes desaparecidos desde el lunes

Las autoridades de Costa Rica buscan a la embarcación El Corongo y a sus tres tripulantes desaparecidos. (Cortesía: Noticias Trivisión)

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Las autoridades de Costa Rica mantienen un operativo de búsqueda y rescate para localizar la embarcación “El Corongo” y a sus tres tripulantes, reportados como desaparecidos desde el lunes en aguas del Caribe, a 14 millas náuticas de Sixaola, cerca de la frontera con Panamá.

El aviso ingresó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Desde entonces, las patrullas marítimas recorren sectores definidos con apoyo de herramientas tecnológicas que analizan las condiciones del mar.

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En declaraciones difundidas este sábado por medios costarricenses, el director del Servicio Nacional de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado, señaló que la planificación de la operación contempla las corrientes marinas y la dirección de los vientos para calcular los posibles desplazamientos de la nave y de las personas a bordo. Con esa información, los equipos orientan los recursos hacia los puntos donde existe una mayor posibilidad de hallar rastros de la embarcación.

El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá colabora en las tareas de búsqueda en la franja marítima fronteriza. (Cortesía: Noticias Trivisión)

“Mantenemos activos los esfuerzos de búsqueda y rescate de la embarcación ‘El Corongo’ y sus tres tripulantes”, afirmó Alvarado al referirse a las labores que continúan en la zona.

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El área de rastreo se encuentra en una región marítima próxima a la frontera, por lo que Costa Rica solicitó y mantiene coordinación con las autoridades panameñas.

Continúa el operativo para localizar a los tres tripulantes desaparecidos

El operativo cuenta con la colaboración del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN), que participa en el intercambio de información y en la coordinación de las tareas en la franja marítima cercana a ambos países.

Además, una aeronave de Estados Unidos realizó sobrevuelos sobre el área de búsqueda. El apoyo aéreo permite ampliar el radio de observación sobre el mar, donde las condiciones meteorológicas y las corrientes pueden modificar la ubicación estimada de una embarcación con el paso de las horas.

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“Hemos realizado patrullajes permanentes en áreas de búsqueda definidas mediante herramientas tecnológicas que analizan las corrientes marinas y los vientos”, indicó el funcionario.

Estas herramientas permiten proyectar trayectorias probables a partir del último punto conocido de la nave. El análisis también considera el efecto de las condiciones ambientales sobre un posible desplazamiento de los tripulantes o de objetos vinculados con la embarcación.

El despliegue marítimo y aéreo en aguas del Caribe concluyó sin rastros de la nave ni de sus ocupantes. (Cortesía: Noticias Trivisión)

Pese al despliegue marítimo, la coordinación con Panamá y los sobrevuelos realizados en el sector, las autoridades costarricenses informaron que hasta el momento no encontraron la embarcación ni a las tres personas que viajaban en ella.

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“En este momento no ha sido posible localizar la embarcación y sus tripulantes”, sostuvo Alvarado.

El Servicio Nacional de Guardacostas continuará con las labores de rastreo y con el intercambio de información con el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá. La prioridad de la operación es establecer el paradero de “El Corongo” y de sus tripulantes, desaparecidos desde el lunes 19 de octubre.

Las autoridades no difundieron por el momento las identidades de las personas que viajaban en la nave ni información adicional sobre su itinerario antes de que se perdiera el contacto. El operativo seguirá sujeto a las evaluaciones de las condiciones marítimas y a los resultados de los patrullajes en las áreas definidas.

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