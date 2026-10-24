El 37% de los residuos electrónicos en Costa Rica termina en manos del sector informal y solo el 9% llega a gestores autorizados

En Costa Rica, solamente el 9% de los residuos eléctricos y electrónicos es gestionado por unidades de cumplimiento y gestores autorizados, según datos divulgados por el Ministerio de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El manejo de los residuos electrónicos representa un desafío ambiental para Costa Rica, donde solamente el 9% de los aparatos eléctricos y electrónicos desechados llega a unidades de cumplimiento y gestores autorizados, según datos divulgados por el Ministerio de Salud y el Comité Ejecutivo de Gestión Integral de Residuos Electrónicos (CECIRE).

La información revela que una proporción considerable de estos materiales sigue canales distintos a los sistemas autorizados, mientras que una parte permanece almacenada o tiene un destino desconocido.

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Los llamados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) incluyen productos como computadoras, televisores, teléfonos celulares, electrodomésticos y otros equipos que dejan de utilizarse debido a desperfectos, obsolescencia o sustitución por nuevas tecnologías.

Su manejo requiere atención debido a que algunos dispositivos contienen materiales recuperables, pero también componentes que pueden representar riesgos ambientales si se manipulan o eliminan inadecuadamente.

El sector informal concentra la mayor recolección

De acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades, el 37% de los residuos electrónicos es recolectado por el sector informal, lo que constituye el principal destino identificado.

Esta categoría puede incluir a personas o actividades que recuperan, compran o recolectan aparatos fuera de los sistemas formales de gestión.

Otro de los resultados revela que el 29% permanece almacenado en casas o entidades.

Esta situación puede comprender aparatos que han dejado de utilizarse, pero que sus propietarios conservan en bodegas, oficinas, habitaciones u otros espacios.

Entre ellos pueden encontrarse equipos dañados, teléfonos antiguos, computadoras en desuso y electrodomésticos que todavía no han sido entregados para su tratamiento.

El 37% de los aparatos electrónicos desechados es recolectado por el sector informal, lo que representa la mayor proporción entre los destinos identificados. EFE/LAO CAI

Se desconoce el destino de casi una quinta parte

Uno de los datos relevantes del informe es que el 18% de los residuos electrónicos tiene un destino desconocido.

Esto significa que, dentro de la distribución presentada, no se identifica qué ocurre finalmente con esa proporción de aparatos.

La ausencia de información sobre su destino dificulta establecer si estos residuos son recuperados, reutilizados, almacenados o eliminados por otros mecanismos.

Por otra parte, el 7% es enviado a rellenos sanitarios, instalaciones destinadas a la disposición de residuos.

Aunque no todos los aparatos electrónicos presentan los mismos riesgos, algunos contienen sustancias y componentes que requieren procesos específicos para evitar una liberación inadecuada al ambiente.

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Las autoridades señalan que se desconoce el destino del 18% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que evidencia dificultades para conocer su disposición final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucede con los residuos entregados a gestores autorizados?

Según los datos oficiales, apenas 9 de cada 100 residuos electrónicos se gestionan mediante unidades de cumplimiento y gestores autorizados.

Estos mecanismos forman parte de los sistemas establecidos para organizar la recolección, tratamiento y aprovechamiento de materiales eléctricos y electrónicos fuera de uso.

La entrega de aparatos a gestores autorizados permite canalizarlos hacia procedimientos destinados a recuperar componentes aprovechables y manejar aquellos que requieren tratamiento especial.

Los resultados divulgados por el Ministerio de Salud y CECIRE muestran que el reto no consiste únicamente en recolectar aparatos desechados, sino también en mejorar su trazabilidad y conocer qué ocurre después de que salen de los hogares o establecimientos.

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Los datos evidencian la importancia de fortalecer los sistemas de recolección autorizada, ampliar la información disponible para los consumidores y promover alternativas para la disposición responsable de aparatos electrónicos en Costa Rica.