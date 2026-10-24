Costa Rica

El 37% de los residuos electrónicos en Costa Rica termina en manos del sector informal y solo el 9% llega a gestores autorizados

Datos del Ministerio de Salud revelan que casi un tercio de los aparatos desechados permanece almacenado en hogares o entidades, mientras que se desconoce el destino del 18%.

Una caja de cartón marrón rebosa de teléfonos celulares de diferentes modelos y colores, apilados de forma desordenada, mostrando pantallas y carcasas.
En Costa Rica, solamente el 9% de los residuos eléctricos y electrónicos es gestionado por unidades de cumplimiento y gestores autorizados, según datos divulgados por el Ministerio de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El manejo de los residuos electrónicos representa un desafío ambiental para Costa Rica, donde solamente el 9% de los aparatos eléctricos y electrónicos desechados llega a unidades de cumplimiento y gestores autorizados, según datos divulgados por el Ministerio de Salud y el Comité Ejecutivo de Gestión Integral de Residuos Electrónicos (CECIRE).

La información revela que una proporción considerable de estos materiales sigue canales distintos a los sistemas autorizados, mientras que una parte permanece almacenada o tiene un destino desconocido.

PUBLICIDAD

Los llamados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) incluyen productos como computadoras, televisores, teléfonos celulares, electrodomésticos y otros equipos que dejan de utilizarse debido a desperfectos, obsolescencia o sustitución por nuevas tecnologías.

Su manejo requiere atención debido a que algunos dispositivos contienen materiales recuperables, pero también componentes que pueden representar riesgos ambientales si se manipulan o eliminan inadecuadamente.

El sector informal concentra la mayor recolección

De acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades, el 37% de los residuos electrónicos es recolectado por el sector informal, lo que constituye el principal destino identificado.

Esta categoría puede incluir a personas o actividades que recuperan, compran o recolectan aparatos fuera de los sistemas formales de gestión.

Otro de los resultados revela que el 29% permanece almacenado en casas o entidades.

Esta situación puede comprender aparatos que han dejado de utilizarse, pero que sus propietarios conservan en bodegas, oficinas, habitaciones u otros espacios.

Entre ellos pueden encontrarse equipos dañados, teléfonos antiguos, computadoras en desuso y electrodomésticos que todavía no han sido entregados para su tratamiento.

El 37% de los aparatos electrónicos desechados es recolectado por el sector informal, lo que representa la mayor proporción entre los destinos identificados. EFE/LAO CAI
El 37% de los aparatos electrónicos desechados es recolectado por el sector informal, lo que representa la mayor proporción entre los destinos identificados. EFE/LAO CAI

Se desconoce el destino de casi una quinta parte

Uno de los datos relevantes del informe es que el 18% de los residuos electrónicos tiene un destino desconocido.

Esto significa que, dentro de la distribución presentada, no se identifica qué ocurre finalmente con esa proporción de aparatos.

La ausencia de información sobre su destino dificulta establecer si estos residuos son recuperados, reutilizados, almacenados o eliminados por otros mecanismos.

Por otra parte, el 7% es enviado a rellenos sanitarios, instalaciones destinadas a la disposición de residuos.

Aunque no todos los aparatos electrónicos presentan los mismos riesgos, algunos contienen sustancias y componentes que requieren procesos específicos para evitar una liberación inadecuada al ambiente.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades señalan que se desconoce el destino del 18% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que evidencia dificultades para conocer su disposición final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucede con los residuos entregados a gestores autorizados?

Según los datos oficiales, apenas 9 de cada 100 residuos electrónicos se gestionan mediante unidades de cumplimiento y gestores autorizados.

Estos mecanismos forman parte de los sistemas establecidos para organizar la recolección, tratamiento y aprovechamiento de materiales eléctricos y electrónicos fuera de uso.

La entrega de aparatos a gestores autorizados permite canalizarlos hacia procedimientos destinados a recuperar componentes aprovechables y manejar aquellos que requieren tratamiento especial.

Los resultados divulgados por el Ministerio de Salud y CECIRE muestran que el reto no consiste únicamente en recolectar aparatos desechados, sino también en mejorar su trazabilidad y conocer qué ocurre después de que salen de los hogares o establecimientos.

Los datos evidencian la importancia de fortalecer los sistemas de recolección autorizada, ampliar la información disponible para los consumidores y promover alternativas para la disposición responsable de aparatos electrónicos en Costa Rica.

Temas Relacionados

Costa Ricaresiduos electrónicosMinisterio de Saludsector informalaparatosgestores autorizados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costarricense acepta haber abusado sexualmente de su hijastra durante 12 años y es condenado a 36 años de cárcel

El acusado reconoció delitos de violación, abuso sexual y actos sexuales remunerados contra la víctima, quien tenía ocho años cuando comenzaron las agresiones. El Tribunal Penal de Desamparados deberá confirmar la sentencia

Costarricense acepta haber abusado sexualmente de su hijastra durante 12 años y es condenado a 36 años de cárcel

Detienen en Costa Rica a exreina de belleza vinculada con “Pecho de Rata” tras regresar de Suiza por el caso Riverside

Chonta Mullins, de 30 años, fue interceptada por agentes de Interpol en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La modelo es investigada por presunta legitimación de capitales dentro de la organización criminal atribuida al narcotraficante extraditado a Estados Unidos

Detienen en Costa Rica a exreina de belleza vinculada con “Pecho de Rata” tras regresar de Suiza por el caso Riverside

Aguas termales de Costa Rica podrían aliviar síntomas de osteoartritis y enfermedades de la piel, según especialista

Las fuentes naturales de La Fortuna, alimentadas por la actividad volcánica del Arenal, contienen minerales que podrían contribuir al bienestar físico. Expertos destacan su uso como terapia complementaria para determinadas afecciones.

Aguas termales de Costa Rica podrían aliviar síntomas de osteoartritis y enfermedades de la piel, según especialista

Costa Rica podría quedarse sin sistema de alerta de tsunamis a partir de enero de 2027 por falta de presupuesto

La Universidad Nacional advirtió que la falta de incremento en el financiamiento de las universidades públicas amenaza la continuidad del monitoreo de las costas del Pacífico y el Caribe. El servicio ha evaluado más de 900 eventos potencialmente peligrosos desde 2014.

Costa Rica podría quedarse sin sistema de alerta de tsunamis a partir de enero de 2027 por falta de presupuesto

Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

El Gobierno publicó el cartel de licitación internacional para intervenir más de 60 kilómetros de infraestructura vial. La inversión rondará los USD 764 millones y las primeras obras se desarrollarían entre La Sabana y el Hospital México.

Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

TECNO

Apple busca solucionar un problema de Safari en el iPhone Duo: los controles ocupan demasiado espacio

Apple busca solucionar un problema de Safari en el iPhone Duo: los controles ocupan demasiado espacio

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy sábado 24 de octubre

Reino Unido creará un laboratorio de bioseguridad con IA financiado con OpenAI y Anthropic

Los robots pato de Nvidia que duermen y juegan, tuvieron 20.000 pedidos de preventa en un día

Estas son las principales novedades de Cyberpunk 2077 Update 2.5

ENTRETENIMIENTO

“¡Hey, Arnold!”: cómo nació la serie animada que marcó a una generación

“¡Hey, Arnold!”: cómo nació la serie animada que marcó a una generación

En marcha una nueva película de ‘Alien’ que estará producida por Ridley Scott y conectada con ‘Prometheus’ y ‘Covenant’

Jack Lowden y Margaret Qualley serían el próximo 007 y la nueva chica Bond, según las casas de apuestas

Ellen Burstyn, la madre de Regan en ‘El exorcista’, rechaza más secuelas de la saga: “Ya basta”

Sylvester Stallone respalda la IA en el cine pese al rechazo de Hollywood: “Si no te subes, te va a pasar por encima”

MUNDO

Vladimir Putin recibirá el 25 de octubre al presidente iraní Masud Pezeshkian en Moscú

Vladimir Putin recibirá el 25 de octubre al presidente iraní Masud Pezeshkian en Moscú

Las fuerzas saudíes afirmaron haber interceptado dos misiles disparados por los rebeldes hutíes de Yemen

El dictador norcoreano Kim Jong-un visitó China a través de un puente recién inaugurado en Dandong

EN VIVO | Protestas en Francia: la Policía detuvo a 135 personas e incautó armas que portaban los manifestantes

Ucrania recuperó la conexión de Starshield y golpeó redes eléctricas del territorio de Crimea ocupado por Rusia