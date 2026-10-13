Costarricenses hacen historia en México al ganar competencia internacional con cohete de fabricación nacional

El equipo costarricense está integrado por Kendrik Palacios, José Andrés Granados, Karina Artavia y Andrea Hidalgo, docente de la Universidad Fidélitas. Cortesía: Universidad Fidélitas

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Un grupo de jóvenes costarricenses logró posicionar al país en el escenario internacional de la innovación aeroespacial, después de conquistar el primer lugar en la competencia BAJA ROCKET Science 2026, celebrada en Laguna Salada, Mexicali, Baja California, México, con un cohete desarrollado en territorio nacional y equipado con un motor de fabricación propia.

El reconocimiento fue obtenido por Singularity Rocket Technologies, una empresa conformada por universitarios costarricenses que participó en la categoría 1 km SRAD, destinada a proyectos que incorporan sistemas diseñados y fabricados por los propios equipos.

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La agrupación está integrada por Kendrik Palacios, José Andrés Granados, Karina Artavia y Andrea Hidalgo, esta última docente de la Universidad Fidélitas, institución que brindó acompañamiento al desarrollo del proyecto.

Más allá de conseguir el primer lugar, la participación representó un acontecimiento para la cohetería experimental de la región, pues, según sus integrantes, se trata del primer equipo costarricense y centroamericano en realizar un vuelo utilizando un motor de fabricación propia, en lugar de recurrir a sistemas comerciales de propulsión.

“El resultado convierte a Singularity en el primer equipo costarricense y centroamericano en realizar un vuelo con un motor de fabricación propia, en lugar de utilizar uno comercial, lo cual nos llena de muchísimo orgullo”, expresó Karina Artavia, integrante de la agrupación.

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El logro también estuvo acompañado por el éxito técnico de la misión, debido a que el dispositivo pudo recuperarse en perfecto estado después del lanzamiento, lo que permitió comprobar el funcionamiento de los sistemas desarrollados por los jóvenes.

La operación recibió el aval de la Asociación Nacional de Actividades Espaciales de México (ANAEM), organismo vinculado con la realización de actividades de cohetería en ese país.

Un cohete diseñado y construido durante seis meses en Costa Rica

El protagonista de esta hazaña tecnológica fue CACIQUE, un cohete experimental desarrollado durante aproximadamente seis meses, mediante un proceso que combinó conocimientos de ingeniería, diseño estructural, simulaciones computacionales y fabricación de componentes.

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El dispositivo tiene dos metros de altura, un diámetro de siete centímetros y un peso de 7,15 kilogramos.

Su estructura fue construida utilizando fibra de vidrio, mientras que las aletas se elaboraron con madera contrachapada de uso aeroespacial. La ojiva, ubicada en el extremo superior del cohete, fue fabricada mediante impresión 3D, utilizando un material PLA reforzado con fibra de carbono.

Uno de los elementos más relevantes fue el desarrollo nacional del motor, considerado por sus creadores como un avance que demuestra las posibilidades de producir tecnología aeroespacial especializada sin depender exclusivamente de componentes comerciales.

Antes de viajar a México, los integrantes realizaron diferentes simulaciones mediante el programa OpenRocket, una herramienta utilizada para analizar el comportamiento de vehículos experimentales durante el vuelo.

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Estas evaluaciones permitieron estudiar variables relacionadas con la velocidad, aceleración, estabilidad y peso, con el objetivo de determinar la viabilidad del diseño y reducir los riesgos durante el lanzamiento.

El trabajo previo fue determinante para que el proyecto pudiera superar las exigencias técnicas de la competencia y completar satisfactoriamente su participación internacional.

El cohete CACIQUE, desarrollado en Costa Rica, mide dos metros de altura, tiene siete centímetros de diámetro y pesa 7,15 kilogramos. Cortesía: Universidad Fidélitas

Jóvenes también consiguieron avances en certificaciones internacionales

Además del reconocimiento obtenido en la categoría principal, los representantes costarricenses realizaron exitosamente lanzamientos de certificación correspondientes a los niveles 1 y 2 de cohetería de alta potencia.

Estas actividades permitieron respaldar los procesos de certificación de Karina Artavia, integrante de Singularity, y Andrea Hidalgo, docente universitaria y miembro de la Asociación Costarricense de Cohetería (ACC).

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Los ejercicios implicaron la aplicación de conocimientos avanzados en distintas áreas de la ingeniería y exigieron que los participantes demostraran su capacidad para desarrollar, operar y recuperar dispositivos de propulsión experimental.

“La experiencia combinó pruebas prácticas, evaluación técnica y desarrollo de capacidades en cohetería de alta potencia, una disciplina que exige conocimientos de ingeniería, propulsión, estabilidad, telemetría y recuperación”, explicó Kendrik Palacios.

Los resultados también representan una oportunidad para fortalecer la formación de profesionales costarricenses interesados en disciplinas relacionadas con el desarrollo aeroespacial.

De acuerdo con los participantes, la experiencia permitió someter el trabajo realizado en Costa Rica a un proceso de evaluación internacional y comprobar que sus conocimientos pueden aplicarse en proyectos de mayor complejidad tecnológica.

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Singularity Rocket Technologies obtuvo el primer lugar en la competencia internacional BAJA ROCKET Science 2026, celebrada en México. Cortesía: Universidad Fidélitas

Laboratorios universitarios impulsaron el desarrollo del proyecto

Parte del trabajo de diseño e investigación se llevó a cabo en los Laboratorios de Innovación de la Universidad Fidélitas, espacios destinados al desarrollo de proyectos que combinan creatividad, experimentación y aplicación de conocimientos científicos.

Para Andrea Hidalgo, docente de Ingeniería Civil de la institución, el resultado demuestra la importancia de contar con infraestructura que permita a los estudiantes transformar sus conocimientos académicos en soluciones y desarrollos tecnológicos.

“La participación en BAJA ROCKET Science 2026 permitió al equipo poner a prueba sus capacidades en un escenario internacional y demostrar el alcance de un proyecto concebido y desarrollado propiamente en Costa Rica y en los Laboratorios de Innovación de nuestra Universidad”, destacó Hidalgo.

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La académica señaló que estos espacios están concebidos para estimular la investigación, el ingenio y la experimentación, elementos que resultaron fundamentales para que el equipo pudiera materializar su propuesta.

El proyecto también recibió patrocinio de diferentes organizaciones y empresas privadas, entre ellas la Universidad Fidélitas, Novex, Luis Fernando Rivas, Psico Vital y Aluna Diseño y Sublimación.

Este respaldo permitió acompañar a los jóvenes durante el proceso de preparación y participación en la competencia internacional.

“Este resultado demuestra el potencial del talento costarricense para desarrollar tecnología, ponerla a prueba y competir en escenarios internacionales”, afirmó Andrea Hidalgo.

El proyecto contó con el respaldo de la Universidad Fidélitas y empresas privadas que impulsaron el desarrollo tecnológico de jóvenes costarricenses. Cortesía: Universidad Fidélitas

Un precedente para el desarrollo aeroespacial de Centroamérica

El triunfo conseguido en México representa un nuevo paso para quienes buscan impulsar la cohetería experimental en Costa Rica y Centroamérica, especialmente en un campo que requiere conocimientos especializados y acceso a recursos tecnológicos.

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La fabricación del motor en territorio costarricense constituye uno de los aspectos centrales del proyecto, debido a los desafíos técnicos que implica desarrollar sistemas de propulsión propios y comprobar su funcionamiento durante un vuelo real.

Para los integrantes de Singularity Rocket Technologies, la experiencia permitió demostrar que los proyectos desarrollados por jóvenes nacionales pueden alcanzar resultados competitivos fuera de las fronteras del país.

El éxito de CACIQUE también evidencia las oportunidades que pueden surgir mediante la colaboración entre estudiantes, docentes, universidades y empresas privadas para impulsar iniciativas científicas.

“Con este triunfo que nos tiene sumamente emocionados, Singularity Rocket Technologies contribuye al desarrollo de la cohetería experimental en Costa Rica y Centroamérica, y demuestra que la capacidad de innovación nacional puede proyectarse hacia campos tecnológicos de alta especialización”, concluyó José Andrés Granados.

Con esta victoria, el equipo costarricense no solamente consiguió un reconocimiento internacional, sino que también estableció un precedente para el desarrollo de tecnología de propulsión experimental hecha en el país, abriendo nuevas posibilidades para futuras generaciones interesadas en la ingeniería y la investigación aeroespacial.