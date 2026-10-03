Costa Rica

Diésel subirá ¢97 (USD 0.21) por litro en Costa Rica y quedará más caro que las dos gasolinas

El combustible pasará de ¢688 (USD 1,49) a ¢785 (USD 1,70) por litro, mientras la gasolina súper aumentará ¢38 (USD 0,08) y la regular ¢12 (USD 0,03). Los nuevos precios regirán después de su publicación en La Gaceta.

La gasolina súper aumentará de ¢726 (USD 1,57) a ¢764 (USD 1,65), mientras la regular pasará de ¢707 (USD 1,53) a ¢719 (USD 1,56). REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
La gasolina súper aumentará de ¢726 (USD 1,57) a ¢764 (USD 1,65), mientras la regular pasará de ¢707 (USD 1,53) a ¢719 (USD 1,56). REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
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Los conductores en Costa Rica enfrentarán un nuevo aumento en el precio de los combustibles, con un impacto particularmente fuerte en el diésel, que subirá ¢97 por litro (USD 0,21) y quedará por encima del precio de las dos gasolinas de mayor consumo en el país.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó el ajuste extraordinario correspondiente a setiembre de 2026, debido principalmente al incremento observado en los precios internacionales de los productos que importa la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

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Con el cambio, el litro de diésel pasará de ¢688 (USD 1,49) a ¢785 (USD 1,70), un incremento aproximado del 14,1%respecto al precio vigente.

La gasolina súper aumentará ¢38 por litro (USD 0,08), al pasar de ¢726 (USD 1,57) a ¢764 (USD 1,65), mientras que la gasolina regular tendrá un incremento de ¢12 (USD 0,03), desde ¢707 (USD 1,53) hasta ¢719 (USD 1,56).

Por su parte, el gas licuado de petróleo (LPG) pasará de ¢259 (USD 0,56) a ¢263 (USD 0,57) por litro, un aumento de ¢4 (USD 0,01).

En el caso del cilindro de gas de 25 libras, el precio subirá ¢101 (USD 0,22), desde ¢7.071 (USD 15,30) hasta ¢7.172 (USD 15,51).

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La nueva estructura tarifaria hará que el diésel quede ¢21 por litro (USD 0,05) por encima de la gasolina súper y ¢66 (USD 0,14) más caro que la regular, una situación poco habitual debido a que históricamente este combustible ha mantenido un precio inferior al de las gasolinas.

Diésel registra el mayor aumento

Aresep explicó que el comportamiento responde a las condiciones de oferta y demanda en los mercados internacionales, donde el diésel ha mostrado incrementos superiores a los registrados por las gasolinas durante el período utilizado para calcular el ajuste.

Costa Rica importa el 100% de los combustibles terminados que consume, entre ellos gasolinas, diésel, asfaltos y otros derivados, por lo que los precios que pagan los consumidores están sujetos a las variaciones que se producen en los mercados internacionales.

Aunque el diésel ha contado históricamente con una carga impositiva menor que las gasolinas, esa diferencia no fue suficiente en esta ocasión para compensar el incremento que registró el producto en el exterior.

Según la información de la Autoridad Reguladora, los embarques considerados para esta fijación corresponden a los productos gestionados por Recope entre el 14 de agosto y el 10 de setiembre de 2026.

La variación de ¢97 (USD 0,21) convierte al diésel en el combustible con el mayor incremento absoluto y porcentual entre los principales productos incluidos en el ajuste.

El comportamiento tiene además una incidencia que va más allá de los vehículos particulares, debido a que este combustible es utilizado intensivamente en sectores como el transporte público, el transporte de mercancías y la generación eléctrica mediante plantas térmicas.

Por esa razón, un incremento de esta magnitud puede elevar los costos operativos de actividades que dependen directamente del diésel, aunque cualquier eventual traslado a otras tarifas o precios dependerá de los mecanismos aplicables en cada sector.

El diésel subirá ¢97 (USD 0,21) por litro y pasará de ¢688 (USD 1,49) a ¢785 (USD 1,70). REUTERS/Axel Schmidt
El diésel subirá ¢97 (USD 0,21) por litro y pasará de ¢688 (USD 1,49) a ¢785 (USD 1,70). REUTERS/Axel Schmidt

¿Por qué aumentan los combustibles?

Aresep señaló que en esta fijación también corresponde aplicar el diferencial generado entre el precio al que Recope adquiere los combustibles en el mercado internacional y el momento en que esos costos son recuperados posteriormente mediante la venta de los productos en Costa Rica.

La Autoridad Reguladora recalcó que los precios no se fijan de forma discrecional.

La metodología vigente contempla variables como los precios internacionales de los combustibles, el tipo de cambio, los impuestos y otros componentes tarifarios establecidos en la normativa.

En consecuencia, cuando se registran variaciones relevantes en alguno de esos factores, los cambios terminan reflejándose posteriormente en el precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

El efecto será especialmente visible para quienes utilizan vehículos diésel.

Llenar un tanque de 50 litros con este combustible costará ¢39.250 (USD 84,90) con la nueva tarifa, frente a los ¢34.400 (USD 74,41) que cuesta actualmente. Eso representa un gasto adicional de ¢4.850 (USD 10,49) por cada tanque de esa capacidad.

Para un vehículo con un tanque de 50 litros que utilice gasolina súper, llenar completamente el depósito implicará ¢1.900 adicionales (USD 4,11) con respecto al precio vigente.

En el caso de la gasolina regular, el incremento para un tanque de igual capacidad será de ¢600 (USD 1,30).

Garrafas
El cilindro de gas de 25 libras subirá de ¢7.071 (USD 15,30) a ¢7.172 (USD 15,51). (Freepik)

¿Cuándo entran a regir los nuevos precios?

Los precios aprobados todavía no entran a regir de manera inmediata.

Aresep deberá remitir la resolución correspondiente para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse a partir de la medianoche del día en que la resolución sea publicada, por lo que hasta entonces permanecerán vigentes los precios actuales.

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