Organización costarricense que financia emprendimientos de mujeres lideró medición latinoamericana de microfinanzas en 2026

Grameen Costa Rica obtuvo 85 puntos y alcanzó el resultado más alto entre las instituciones latinoamericanas participantes del Microfinance Index 2026. Crédito: Grameen Costa Rica

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Una organización costarricense dedicada a brindar financiamiento y acompañamiento a mujeres de escasos recursos económicos alcanzó el puntaje más alto entre las instituciones latinoamericanas participantes del Microfinance Index 2026, una medición internacional que evalúa el impacto social de proveedores de servicios financieros a partir de la experiencia directa de sus clientes.

Se trata de Grameen Costa Rica, que obtuvo una calificación de 85 puntos y fue reconocida con un Premio de Impacto Social de Microfinanzas. La organización encabezó la medición para América Latina, seguida por instituciones de México y Nicaragua, según los resultados publicados por 60 Decibels.

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La organización trabaja principalmente con mujeres que buscan generar ingresos mediante pequeños negocios y emprendimientos, pero que con frecuencia enfrentan dificultades para acceder a financiamiento en el sistema tradicional.

En el caso costarricense, la evaluación incluyó entrevistas a 275 clientas de Grameen Costa Rica. De acuerdo con los resultados suministrados por la organización, el 85% accedía por primera vez a un préstamo, mientras que 51% señaló que no encontraría fácilmente otra alternativa adecuada de financiamiento.

Estos datos resultan especialmente relevantes porque una de las dimensiones que mide el índice es precisamente el acceso, es decir, hasta qué punto las instituciones financieras están llegando a poblaciones tradicionalmente desatendidas.

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Más de 18,700 personas participaron en la medición global

El Microfinance Index 2026 fue elaborado a partir de entrevistas realizadas a 18,709 clientes de 35 países, vinculados con 65 proveedores de servicios financieros. En conjunto, esas instituciones representan aproximadamente a 22 millones de prestatarios de microfinanzas a nivel mundial, según 60 Decibels.

La evaluación analiza seis grandes dimensiones: acceso, impacto del producto crediticio, impacto en el hogar, protección del cliente, resiliencia y agencia.

Esta última dimensión mide aspectos relacionados con la confianza personal y la capacidad de las personas para participar en decisiones económicas dentro de sus hogares.

Los premios no se otorgan únicamente por volumen de créditos colocados o crecimiento financiero. La metodología utiliza 23 indicadores y construye un puntaje a partir de las respuestas proporcionadas directamente por clientes de cada institución participante. Todas las dimensiones reciben el mismo peso en la puntuación final.

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El 49% de las mujeres entrevistadas reportó una mejora significativa en su negocio, mientras que 56% señaló una mejora importante en su calidad de vida. Crédito: Grameen Costa Rica

Mujeres reportaron mejoras en negocios y calidad de vida

Los datos correspondientes a Grameen Costa Rica muestran impactos que trascienden el acceso inicial al crédito.

Según la información de la organización, 49% de las mujeres entrevistadas reportó una mejora significativa en las operaciones de su negocio, mientras que 56% aseguró que su calidad de vida había mejorado de manera importante.

Los resultados también reflejaron cambios en áreas personales y familiares.

El 67% de las clientas señaló que había aumentado su confianza, mientras que 54% manifestó tener una mayor influencia en las decisiones económicas dentro de su hogar.

El gerente general de Grameen Costa Rica, Mario Morera, destacó que el reconocimiento adquiere valor porque los resultados parten directamente de las experiencias reportadas por las mujeres beneficiarias.

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“Este reconocimiento tiene un significado especial porque surge de la voz de las propias mujeres”, aseguró Morera.

El ejecutivo añadió que detrás de los indicadores existen historias de mujeres que lograron iniciar o consolidar actividades productivas.

“Detrás de las cifras hay historias de quienes encontraron una oportunidad para iniciar o fortalecer un negocio, generar sus propios ingresos y contribuir al bienestar de sus familias”, manifestó.

Según Morera, el desempeño obtenido en la evaluación internacional reafirma la necesidad de mantener mecanismos de financiamiento dirigidos a poblaciones que enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al sistema financiero.

“Que esas experiencias destaquen en una medición internacional reafirma la importancia de seguir abriendo oportunidades de financiamiento para quienes tradicionalmente han enfrentado mayores barreras para acceder a ellas”, afirmó.

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El Microfinance Index 2026 reunió información de 18.709 clientes, 65 proveedores financieros y 35 países. Crédito: Grameen Costa Rica

Grameen Costa Rica encabezó América Latina

Los resultados publicados por 60 Decibels ubican a Grameen Costa Rica como la institución latinoamericana con mejor desempeño dentro de las participantes del índice de 2026.

La organización costarricense fue reconocida junto con Avanza Sólido, de México, y Asodenic, de Nicaragua, dentro de los Premios de Impacto Social correspondientes a América Latina.

A nivel internacional, el índice también reconoció a instituciones de África y Asia.

60 Decibels señala que el Microfinance Index busca comparar el desempeño social de los proveedores financieros a partir de la percepción de sus propios clientes, en lugar de limitarse a indicadores tradicionales relacionados con cartera, rentabilidad o cobertura.

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